ArangoDB ist eine quelloffene, native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten in einer einzigen Engine verarbeitet. Im Gegensatz zu spezialisierten Datenbanken, die Sie an ein Datenmodell binden, ermöglicht ArangoDB das Mischen von Modellen in einer einzigen Abfrage mithilfe von AQL (ArangoDB Query Language), wodurch der Overhead der Wartung separater Systeme für verschiedene Datentypen entfällt.

Das Selbst-Hosting von ArangoDB gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihr Schema und die Leistungsoptimierung ohne Lizenzgebühren oder Nutzungsobergrenzen. Die integrierte Weboberfläche bietet visuelle Graphenexploration, Abfrageausführung, Sammlungsverwaltung und Serverüberwachung ohne zusätzliche Tools.