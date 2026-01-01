ArangoDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten über eine einzige, vereinheitlichte Abfragesprache unterstützt.
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Was Sie mit ArangoDB erstellen können
ArangoDB ist eine quelloffene, native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten in einer einzigen Engine verarbeitet. Im Gegensatz zu spezialisierten Datenbanken, die Sie an ein Datenmodell binden, ermöglicht ArangoDB das Mischen von Modellen in einer einzigen Abfrage mithilfe von AQL (ArangoDB Query Language), wodurch der Overhead der Wartung separater Systeme für verschiedene Datentypen entfällt.
Das Selbst-Hosting von ArangoDB gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihr Schema und die Leistungsoptimierung ohne Lizenzgebühren oder Nutzungsobergrenzen. Die integrierte Weboberfläche bietet visuelle Graphenexploration, Abfrageausführung, Sammlungsverwaltung und Serverüberwachung ohne zusätzliche Tools.
Wichtige Funktionen von ArangoDB
Multi-Modell-Abfragen
Abfragen von Graphen, Dokumenten und Schlüssel-Wert-Daten gemeinsam in einer einzigen AQL-Anweisung, ohne über separate Datenbanken hinweg zu verbinden.
Graphdurchlauf
Durchlaufen Sie Beziehungen über Millionen verbundener Knoten mit nativen Graphalgorithmen, einschließlich kürzester Pfade, k-kürzester Pfade und Mustererkennung.
Integrierte Web-UI
Verwalten Sie Sammlungen, führen Sie Abfragen aus, visualisieren Sie Graphen und überwachen Sie die Serverleistung über ein browserbasiertes Dashboard auf Port 8529.
Flexibles Schema
Speichern Sie schemalose JSON-Dokumente oder erzwingen Sie eine Struktur pro Sammlung und passen Sie sich so an sich entwickelnde Datenanforderungen ohne Migrationen an.
AQL Leistung
Die ArangoDB Abfragesprache kombiniert Graph-Traversierungen, Dokumentenfilterung und Aggregationen in einer ausdrucksstarken, lesbaren Syntax, die SQL ähnelt.
Warum Sie ArangoDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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