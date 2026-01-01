Gonic ist ein kostenloser und quelloffener Subsonic-Server, der in Go geschrieben ist. Er bietet Ihnen einen persönlichen Musik-Streaming-Dienst, der mit Dutzenden beliebter Subsonic-kompatibler Clients – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry und mehr – funktioniert, sodass Sie Ihre eigene Bibliothek von jedem Gerät aus anhören können.

Auf Effizienz ausgelegt, verwaltet Gonic Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln, ohne einen dedizierten Datenbankserver zu benötigen. Es unterstützt Audio-Transkodierung on-the-fly, Podcast-Verwaltung, Scrobbling zu Last.fm und ListenBrainz sowie Mehrbenutzerzugriff mit benutzerspezifischen Einstellungen. Es läuft problemlos auf stromsparender Hardware wie einem Raspberry Pi.