Dolibarr ist eine modulare Open-Source-ERP- und CRM-Plattform, die das gesamte Spektrum der Geschäftsabläufe – Kundenverwaltung, Angebote, Rechnungen, Lagerbestand, Projekte, Personalwesen und Buchhaltung – in einem einzigen integrierten System abdeckt. Seine modulbasierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur die Funktionen zu aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlich bleibt, während Ihre Anforderungen wachsen.

Dolibarr auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Finanzdaten, Kundendaten und Geschäftsunterlagen auf einer Infrastruktur gespeichert werden, die Sie vollständig kontrollieren. Es gibt keine Lizenzgebühren pro Benutzer, keine vom Anbieter auferlegten Speicherbeschränkungen und kein Abonnement, das zum Freischalten erweiterter Module erforderlich ist – was es zu einer kostengünstigen Langzeitlösung für wachsende Unternehmen macht, die die vollständige Kontrolle über ihre Betriebsdaten wünschen.