DenoKV mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Stark konsistente Schlüssel-Wert-Datenbank, vom Deno-Team entwickelt, mit ACID-Transaktionen und einer JavaScript-nativen API.
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Was Sie mit DenoKV erstellen können
DenoKV ist eine moderne Schlüssel-Werte-Datenbank, die von den Entwicklern von Deno entwickelt wurde und stark konsistenten Speicher mit ACID-Transaktionsgarantien sowie eine JavaScript-native API bietet, die sich nahtlos in Deno-Anwendungen integriert. Sie unterstützt atomare Operationen, sekundäre Indizes, automatische Versionierung und die effiziente Verarbeitung sowohl kleiner Metadaten als auch großer binärer Objekte – alles unterstützt durch eine SQLite-Speicher-Engine für zuverlässige Persistenz.
Das Selbst-Hosting von DenoKV auf Ihrem VPS bietet Ihnen im Vergleich zu verwalteten Datenbankdiensten vorhersehbare Leistung und Kosten, vollständige Kontrolle über Ihre Datenschicht und tokenbasierte Authentifizierung für sicheren Zugriff. Es ist der ideale Backing-Store für Deno-Anwendungen, die eine zuverlässige Schlüssel-Werte-Speicherung ohne Anbieterbindung oder variable Cloud-Preise benötigen.
Wichtige Funktionen von DenoKV
ACID-Transaktionen
Gewährleistet Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit für alle Operationen, wodurch es sicher für die Speicherung kritischer Anwendungszustände ist.
JavaScript-nativ API
Speziell für Deno entwickelt, mit einer idiomatischen asynchronen API, die sich nahtlos in bestehende Deno-Anwendungen und Deno Deploy-Projekte integriert.
Atomare Mehrschlüssel-Operationen
Führen Sie bedingte Lese-Modifizierungs-Schreib-Operationen über mehrere Schlüssel in einer einzigen atomaren Transaktion aus, um ein zustandsfreies Management ohne Race Conditions zu ermöglichen.
Sekundäre Indizes
Definieren Sie sekundäre Indizes für Ihre Daten, um effiziente Suchvorgänge über den Primärschlüssel hinaus ohne externe Abfrageinfrastruktur zu ermöglichen.
Token-basierte Sicherheit
Sichert den gesamten Datenbankzugriff mit einem generierten Zugriffstoken, wodurch unautorisierte Verbindungen zum Schlüssel-Wert-Speicher verhindert werden.
Warum Sie DenoKV auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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