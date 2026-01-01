Flagsmith mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Feature-Flag- und Remote-Config-Dienst zum dunklen Ausrollen von Code, Durchführen von A/B-Tests und gezielten Ansprechen von Benutzern nach Segmenten.
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Was Sie mit Flagsmith erstellen können
Flagsmith ist eine Open-Source-Feature-Flag- und Remote-Config-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Code hinter Toggles bereitzustellen, Funktionen auf Benutzersegmente auszurichten und A/B-Tests ohne erneute Bereitstellung durchzuführen. Als selbst gehostete Alternative zu LaunchDarkly und Split bietet es umgebungsspezifische Flag-Werte, prozentuale Rollouts, multivariate Variationen, Audit-Logs und SDKs für jede wichtige Programmiersprache und jedes mobile Framework.
Das Selbst-Hosting von Flagsmith auf Ihrem VPS hält jede Feature-Flag, jedes Benutzersegment und jede Rollout-Entscheidung innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie über ein Drittanbieter-SaaS laufen zu lassen, das sehen könnte, wie Ihr Produkt ausgerollt wird. Der gebündelte Aufgabenprozessor verarbeitet die Webhook-Zustellung, geplante Flag-Änderungen und die Archivierung von Audit-Logs asynchron, ohne Flag-Evaluierungsanfragen zu blockieren.
Wichtige Funktionen von Flagsmith
Flags und Remote-Konfiguration
Funktionen ein- oder ausschalten, nach Benutzersegmenten ausrichten, multivariate Variationen bereitstellen und Remote-Konfigurationswerte von einer einzigen Plattform aus bereitstellen.
Umgebungsübergreifende Promotion
Stufen Sie Flag-Werte von der Entwicklung über Staging bis zur Produktion hoch, mit Ein-Klick-Kopieren und umgebungsspezifischen Überschreibungen für sichere Rollouts.
Prozentuale Rollouts
Funktionen schrittweise nach Traffic-Anteil mit persistenter Zuweisung pro Benutzer ausrollen, sodass derselbe Benutzer über alle Sitzungen hinweg eine konsistente Behandlung erhält.
Prüfung und Genehmigungen
Umfassendes Audit-Protokoll jeder Flag-Änderung mit optionalen Genehmigungsworkflows für Änderungsanfragen bei sensiblen Flags in Produktionsumgebungen.
Echtzeit-SDKs
Offizielle SDKs für JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native und Flutter mit lokalem Evaluierungs-Caching.
Integrationen und Webhooks
Slack-, GitHub-, GitLab-, Bitbucket- und Webhook-Integrationen benachrichtigen Ihr Team und CI-Pipelines, wenn Flags in der Produktion geändert werden.
Warum Sie Flagsmith auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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