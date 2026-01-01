MongoDB ist eine fÃ¼hrende Open-Source-Dokumentendatenbank, die Daten in flexiblen, JSON-Ã¤hnlichen Dokumenten anstatt in starren relationalen Tabellen speichert. Version 4.4 bietet eine produktionsreife Plattform mit ACID-Multi-Dokument-Transaktionen, einem leistungsstarken Aggregations-Framework und horizontaler Skalierbarkeit durch Sharding. Ihr dynamisches Schema ermÃ¶glicht es Anwendungsdatenstrukturen, sich ohne komplexe Migrationen weiterzuentwickeln, was sie zu einer natÃ¼rlichen Wahl fÃ¼r moderne Entwicklungsworkflows macht.

Der Betrieb von MongoDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte I/O-Leistung, volle Konfigurationskontrolle und vorhersehbare Kosten im Vergleich zu verwalteten Cloud-Datenbankdiensten. Sie kÃ¶nnen die Speicherzuweisung optimieren, benutzerdefinierte Backup-Strategien implementieren und jede Anwendung mithilfe der nativen Treiber verbinden, die fÃ¼r jede gÃ¤ngige Programmiersprache verfÃ¼gbar sind.