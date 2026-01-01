jsreport mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete JavaScript-Berichtsplattform zur Generierung von PDF-, Excel- und DOCX-Dokumenten aus HTML-Vorlagen über REST-API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit jsreport erstellen können
jsreport ist ein Open-Source-Berichtsserver, der geschäftliche Dokumente in Produktionsqualität aus HTML-Vorlagen generiert. Entwicklungsteams nutzen ihn als gemeinsamen Dienst, den jede Anwendung in der Organisation über eine REST-API aufrufen kann – indem sie JSON-Daten übergeben und eine formatierte PDF-, Excel-Tabellen-, DOCX- oder HTML-Antwort erhalten, ohne jegliche Rendering-Logik in der aufrufenden Anwendung. Vorlagen werden in Standard-HTML und CSS unter Verwendung von Handlebars oder anderen unterstützten Engines geschrieben, sodass jeder Webentwickler sie erstellen und pflegen kann, ohne eine proprietäre DSL lernen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von jsreport hält generierte Dokumente – Rechnungen, Verträge, Finanzberichte – auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne sensible Geschäftsdaten an einen externen Rendering-Dienst zu senden. Keine Gebühren pro Dokument und keine Nutzungseinschränkungen.
Wichtige Funktionen von jsreport
Mehrere Ausgabeformate
Generieren Sie PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV oder XML aus derselben Vorlage, indem Sie das Format über einen API-Parameter wechseln, ohne separate Designs pflegen zu müssen.
REST API Rendering
Jede Vorlage ist ein POST-Endpunkt — Anwendungen übergeben JSON-Daten und erhalten das gerenderte Dokument zurück, wodurch die Berichtslogik vom Anwendungscode entkoppelt wird.
Browserbasierter Designer
Berichtsvorlagen direkt im Browser mit dem integrierten Web-Editor entwerfen, in der Vorschau anzeigen und testen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Berichtsterminplanung
Ermöglichen Sie die automatische Ausführung von Berichten in festen Intervallen und deren Zustellung per E-Mail oder Speicherung der Ausgabe, wodurch manuelle, wiederkehrende Exporte entfallen.
Vorlagenversionierung
Verfolgen Sie jede Änderung an einer Vorlage mit integrierter Versionshistorie und stellen Sie jede frühere Version wieder her, ohne ein separates VCS pflegen zu müssen.
Warum Sie jsreport auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.