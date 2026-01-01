jsreport ist ein Open-Source-Berichtsserver, der geschäftliche Dokumente in Produktionsqualität aus HTML-Vorlagen generiert. Entwicklungsteams nutzen ihn als gemeinsamen Dienst, den jede Anwendung in der Organisation über eine REST-API aufrufen kann – indem sie JSON-Daten übergeben und eine formatierte PDF-, Excel-Tabellen-, DOCX- oder HTML-Antwort erhalten, ohne jegliche Rendering-Logik in der aufrufenden Anwendung. Vorlagen werden in Standard-HTML und CSS unter Verwendung von Handlebars oder anderen unterstützten Engines geschrieben, sodass jeder Webentwickler sie erstellen und pflegen kann, ohne eine proprietäre DSL lernen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von jsreport hält generierte Dokumente – Rechnungen, Verträge, Finanzberichte – auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne sensible Geschäftsdaten an einen externen Rendering-Dienst zu senden. Keine Gebühren pro Dokument und keine Nutzungseinschränkungen.