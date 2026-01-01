Norish mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Rezeptmanager fÃ¼r Haushalte mit Social-Media-Import, KI-ErnÃ¤hrungsanalyse und Echtzeit-Synchronisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Norish erstellen kÃ¶nnen
Norish ist eine moderne, haushaltsorientierte Rezeptverwaltungs-App, die fÃ¼r Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie importiert Rezepte direkt von URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-Videos und Bild-Screenshots â€“ wodurch die manuelle Transkriptionsarbeit entfÃ¤llt, die andere Rezeptmanager erfordern. KI-gestÃ¼tzte NÃ¤hrwertanalyse und Allergieerkennung laufen automatisch bei jedem importierten Rezept, und Ã„nderungen werden in Echtzeit Ã¼ber alle HaushaltsgerÃ¤te hinweg via Redis synchronisiert.
Im Gegensatz zu Cloud-Rezeptdiensten, die Ihre Daten monetarisieren und den Export einschrÃ¤nken, ist Norish vollstÃ¤ndig selbst gehostet unter AGPL-3.0. So bleiben jedes Rezept, jede Einkaufsliste und jeder Speiseplan auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne haushaltsbezogene GebÃ¼hren oder Abonnementstufen.
Wichtige Funktionen von Norish
Social-Media-Rezeptimport
Rezepte von jeder URL, YouTube Shorts, Instagram Reels oder TikTok-Videos mithilfe eines Headless-Browsers importieren â€” keine manuelle Transkription erforderlich.
KI-ErnÃ¤hrungsanalyse
Automatisch NÃ¤hrwertinformationen generieren und Allergene in importierten Rezepten erkennen, damit Haushaltsmitglieder mit speziellen ErnÃ¤hrungsbedÃ¼rfnissen immer genaue Daten haben.
Echtzeit-Haushaltssynchronisierung
RezeptÃ¤nderungen, Aktualisierungen der Einkaufsliste und Bearbeitungen des Speiseplans werden sofort auf jedes GerÃ¤t im Haushalt Ã¼bertragen, ohne dass eine manuelle Aktualisierung erforderlich ist.
Geteilte Einkaufslisten
Erstellen Sie Haushalts-Einkaufslisten direkt aus ausgewÃ¤hlten Rezepten und SpeiseplÃ¤nen, wobei die Artikel fÃ¼r einen effizienten Einkauf organisiert sind.
CalDAV Mahlzeitenplaner
Synchronisieren Sie Ihren Speiseplankalender mit jeder CalDAV-kompatiblen App, damit geplante Mahlzeiten neben Terminen und Erinnerungen angezeigt werden.
Warum Sie Norish auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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