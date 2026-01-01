Bis zu 69 % Rabatt auf ILLA Builder

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Open-Source Low-Code-Plattform zum visuellen Erstellen interner Tools, Dashboards und Admin-Panels.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ILLA Builder erstellen kÃ¶nnen

ILLA Builder ist eine Open-Source-Low-Code-Entwicklungsplattform, die es Teams ermÃ¶glicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 40 Integrationen â€“ darunter PostgreSQL, MySQL, REST-APIs und GraphQL â€“ bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen kÃ¶nnen.

Das Self-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hÃ¤lt GeschÃ¤ftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und eliminiert Bedenken hinsichtlich der Datenfreigaberichtlinien von SaaS oder der Preisgestaltung pro Benutzer. Das All-in-One-Docker-Image bÃ¼ndelt alles, was zum Betrieb der Plattform benÃ¶tigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen Ã¼ber Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von ILLA Builder

Drag-and-Drop Baukasten

Stellen Sie BenutzeroberflÃ¤chen aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek â€“ Tabellen, Formulare, Diagramme und mehr â€“ zusammen, indem Sie sie auf eine ArbeitsflÃ¤che ziehen, ohne Layout-Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Ãœber 40 Datenintegrationen

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST-APIs, GraphQL und anderen beliebten Diensten her, um Ihre Anwendungen mit Live-Daten zu versorgen.

JavaScript Ã¼berall

Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik direkt mit JavaScript, um Daten zu transformieren, Aktionen auszulÃ¶sen und bedingtes Verhalten hinzuzufÃ¼gen, das Ã¼ber das hinausgeht, was No-Code-Tools typischerweise zulassen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen dieselbe Anwendung gleichzeitig bearbeiten, was es fÃ¼r Entwicklungs- und Betriebsteams praktisch macht, gemeinsam zu entwickeln und zu iterieren.

Selbst gehostete Datenkontrolle

Wenn Sie es auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle verbundenen Datenquellen und die Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur, wodurch die Einhaltung von Compliance- und Datenresidenzanforderungen unterstÃ¼tzt wird.

Warum Sie ILLA Builder auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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