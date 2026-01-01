ILLA Builder ist eine Open-Source-Low-Code-Entwicklungsplattform, die es Teams ermÃ¶glicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 40 Integrationen â€“ darunter PostgreSQL, MySQL, REST-APIs und GraphQL â€“ bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen kÃ¶nnen.

Das Self-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hÃ¤lt GeschÃ¤ftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und eliminiert Bedenken hinsichtlich der Datenfreigaberichtlinien von SaaS oder der Preisgestaltung pro Benutzer. Das All-in-One-Docker-Image bÃ¼ndelt alles, was zum Betrieb der Plattform benÃ¶tigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen Ã¼ber Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.