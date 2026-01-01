Excalidraw als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-virtuelles Whiteboard zum Erstellen von Diagrammen im handgezeichneten Stil, Wireframes und kollaborativen Skizzen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Excalidraw erstellen kÃ¶nnen
Excalidraw ist ein elegantes virtuelles Whiteboard, das technische Diagramme in ein kreatives, handgezeichnetes Erlebnis verwandelt. Im Gegensatz zu starren, formalen Diagramm-Tools greift Excalidraw die organische, skizzenhafte Ã„sthetik des Whiteboard-Brainstormings auf und bietet gleichzeitig digitalen Komfort und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung fÃ¼r sichere Teamsitzungen.
Das Selbst-Hosting von Excalidraw auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team ein privates, stets verfÃ¼gbares Whiteboarding-Tool, bei dem Ihre Diagramme, Architekturskizzen und Brainstorming-Sitzungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben â€“ keine Datenschutzbedenken, keine Abonnementkosten und keine AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten.
Wichtige Funktionen von Excalidraw
Handgezeichnete Ã„sthetik
Rendert Diagramme in einem organischen, skizzenhaften Stil, der die HÃ¼rde fÃ¼r die Erstellung von Visualisierungen reduziert und komplexe Ideen zugÃ¤nglicher erscheinen lÃ¤sst.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Nutzer kÃ¶nnen gleichzeitig auf derselben Leinwand skizzieren, wobei die Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung die Sitzungen privat und sicher hÃ¤lt.
Unendliche Leinwand
Ein unbegrenzter Zeichenbereich ermÃ¶glicht Teams, Diagramme frei ohne Umstrukturierung zu erweitern â€“ ideal fÃ¼r groÃŸe Architekturdiagramme und Brainstorming-Sitzungen.
Flexibler Export
Exportieren Sie Diagramme als PNG, SVG oder teilbare Links, was das Einbetten von Grafiken in Dokumentationen, PrÃ¤sentationen und Design-Tools erleichtert.
Offline-fÃ¤hige PWA
Funktioniert als Progressive Web App mit Local-First-Speicherung, sodass Diagramme auch ohne aktive Internetverbindung zugÃ¤nglich bleiben.
Warum Sie Excalidraw auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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