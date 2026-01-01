Excalidraw ist ein elegantes virtuelles Whiteboard, das technische Diagramme in ein kreatives, handgezeichnetes Erlebnis verwandelt. Im Gegensatz zu starren, formalen Diagramm-Tools greift Excalidraw die organische, skizzenhafte Ã„sthetik des Whiteboard-Brainstormings auf und bietet gleichzeitig digitalen Komfort und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung fÃ¼r sichere Teamsitzungen.

Das Selbst-Hosting von Excalidraw auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team ein privates, stets verfÃ¼gbares Whiteboarding-Tool, bei dem Ihre Diagramme, Architekturskizzen und Brainstorming-Sitzungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben â€“ keine Datenschutzbedenken, keine Abonnementkosten und keine AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten.