Miniflux ist ein minimalistischer, prinzipientreuer RSS-Feed-Reader, der nach einem Prinzip entwickelt wurde: sich nicht in den Weg zu stellen und Ihnen das Lesen zu ermöglichen. In Go entwickelt und von PostgreSQL unterstützt, verarbeitet er RSS-, Atom-, RDF- und JSON-Feeds über eine saubere, tastaturgesteuerte Oberfläche ohne unnötigen Ballast oder Komplexität. Mit über 7.000 GitHub-Sternen hat er sich eine treue Anhängerschaft unter Entwicklern und datenschutzbewussten Nutzern erworben, die Geschwindigkeit ohne Ablenkungen wünschen.

Durch das Selbst-Hosting von Miniflux bleiben Ihre Abonnementliste und Lesegewohnheiten vollständig privat. Es gibt keine Tracker von Drittanbietern, kein Verhaltensprofiling und keinen Dienst, der abgeschaltet oder hinter einer Bezahlschranke versteckt werden kann. Sie besitzen Ihre Feeds, Ihre Artikel und Ihren Leseverlauf.