Miniflux in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, in Go entwickelt, für schnellen, ablenkungsfreien Feed-Konsum.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Miniflux erstellen können
Miniflux ist ein minimalistischer, prinzipientreuer RSS-Feed-Reader, der nach einem Prinzip entwickelt wurde: sich nicht in den Weg zu stellen und Ihnen das Lesen zu ermöglichen. In Go entwickelt und von PostgreSQL unterstützt, verarbeitet er RSS-, Atom-, RDF- und JSON-Feeds über eine saubere, tastaturgesteuerte Oberfläche ohne unnötigen Ballast oder Komplexität. Mit über 7.000 GitHub-Sternen hat er sich eine treue Anhängerschaft unter Entwicklern und datenschutzbewussten Nutzern erworben, die Geschwindigkeit ohne Ablenkungen wünschen.
Durch das Selbst-Hosting von Miniflux bleiben Ihre Abonnementliste und Lesegewohnheiten vollständig privat. Es gibt keine Tracker von Drittanbietern, kein Verhaltensprofiling und keinen Dienst, der abgeschaltet oder hinter einer Bezahlschranke versteckt werden kann. Sie besitzen Ihre Feeds, Ihre Artikel und Ihren Leseverlauf.
Wichtige Funktionen von Miniflux
Volltext-Scraping
Ruft vollständige Artikel aus Feeds ab, die nur Zusammenfassungen veröffentlichen, sodass Sie den gesamten Inhalt immer lesen können, ohne die Oberfläche zu verlassen.
Tastaturnavigation
Umfangreiche Tastenkombinationen ermöglichen es Ihnen, durch Feeds zu navigieren, Artikel als gelesen zu markieren und Links zu öffnen, ohne die Maus zu berühren.
Später-lesen-Integrationen
Sendet Artikel mit einer einzigen Aktion an Pocket, Wallabag, Instapaper und Pinboard zum späteren Offline-Lesen.
Drittanbieter-Client-API
Fever- und Google Reader-kompatible APIs ermöglichen beliebten mobilen Apps wie Reeder und NetNewsWire, sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz zu verbinden.
Mehrbenutzerunterstützung
Jeder Benutzer erhält seine eigene unabhängige Feed-Liste, seinen Lesestatus und seine Einstellungen auf einer einzigen gemeinsam genutzten Serverinstanz.
Warum Sie Miniflux auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.