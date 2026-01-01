Saltcorn als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-No-Code-Anwendungs-Builder zum Erstellen datenbankgestÃ¼tzter Web- und Mobil-Apps, ohne Backend-Code zu schreiben.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Saltcorn erstellen kÃ¶nnen
Saltcorn ist eine quelloffene No-Code-Plattform zum visuellen Erstellen datenbankgestÃ¼tzter Web- und Mobilanwendungen. Definieren Sie Tabellen, konfigurieren Sie umfangreiche Feldtypen, gestalten Sie Layouts in einem Drag-and-Drop-Builder, fÃ¼gen Sie Aktionen und Workflows hinzu, und Saltcorn Ã¼bernimmt das Backend, die Authentifizierung, die REST-API und das Rendering â€“ kein zusÃ¤tzlicher Code erforderlich.
Das Selbst-Hosting von Saltcorn auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, interne Aufzeichnungen und hochgeladene Dateien in Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren die Datenaufbewahrung, Integrationen, Plugin-Installationen und Zugriffsrollen und vermeiden eine nutzerbasierte Preisgestaltung, wenn Ihr Team oder Ihre Zielgruppe wÃ¤chst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und persistente Volumes sowohl fÃ¼r die Datenbank als auch fÃ¼r hochgeladene Dateien.
Wichtige Funktionen von Saltcorn
Visueller Layout-Builder
Gestalten Sie Listen-, Bearbeitungs- und Anzeigeansichten mit einem Drag-and-Drop-Builder, der von Craft.js unterstÃ¼tzt wird, indem Sie Felder, Aktionen und eingebettete Komponenten ohne Templating-Code mischen.
Relationale Tabellen
Modellieren Sie Ihre Daten mit typisierten Spalten, FremdschlÃ¼sseln, berechneten Feldern und EinschrÃ¤nkungen in einem echten PostgreSQL-gestÃ¼tzten Schema anstatt einer flachen Tabelle.
Plugin-Ã–kosystem
Installieren Sie Community-Plugins fÃ¼r neue Feldtypen, Themes, Integrationen, Authentifizierungsanbieter und externe Datenquellen direkt Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che.
Workflows und Aktionen
LÃ¶sen Sie serverseitige Aktionen, geplante AuftrÃ¤ge, Webhooks und Blockly-basierte Workflows aus, wenn sich DatensÃ¤tze Ã¤ndern, um GeschÃ¤ftslogik ohne benutzerdefinierte Dienste zu automatisieren.
Rollenbasierter Zugriff
Definieren Sie Benutzerrollen und Berechtigungen pro Ansicht, sodass interne Administratoren, Kundenkonten und Ã¶ffentliche Besucher jeweils genau die Daten sehen, die sie sehen sollen.
Mobil und offline
Generieren Sie Capacitor-basierte mobile Apps aus Ihrem Saltcorn-Schema und Ihren Ansichten, mit Offline-Datensynchronisation zurÃ¼ck zum zentralen PostgreSQL-Speicher.
Warum Sie Saltcorn auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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