PufferPanel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Verwaltungspanel für Gameserver mit Web-UI für Minecraft, Factorio, Rust und viele andere Spiele.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PufferPanel erstellen können
PufferPanel ist ein kostenloses, quelloffenes webbasiertes Game-Server-Management-Panel, das Ihnen ermöglicht, dedizierte Game-Server von einer einzigen Oberfläche aus zu erstellen, zu konfigurieren und zu betreiben. Es unterstützt eine Vielzahl von Titeln sofort – darunter Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Spiele der Source-Engine – und verwendet Vorlagen, damit Sie neue Servertypen einrichten können, ohne die Befehlszeile berühren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Game-Server, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichtgewichtige Alternative zu kommerziellen Bedienfeldern und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.
Wichtige Funktionen von PufferPanel
Mehrspiel-Unterstützung
Integrierte Vorlagen für Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source-Engine-Spiele und viele mehr, mit der Möglichkeit, eigene Vorlagen hinzuzufügen.
Webbasierte Konsole
Verwalten Sie jeden Gameserver über eine übersichtliche Weboberfläche mit Live-Konsolenausgabe, Start-/Stopp-Steuerung und Echtzeit-Ressourcennutzungsstatistiken.
Benutzerrollen und Berechtigungen
Gewähren Sie Freunden, Moderatoren oder Administratoren eingeschränkten Zugriff, damit mehrere Personen beim Betrieb von Servern helfen können, ohne das Root-Konto zu teilen.
SFTP-Dateizugriff
Der integrierte SFTP-Server ermöglicht es Benutzern, Mods, Welten und Konfigurationsdateien direkt auf ihre Spielserver hochzuladen.
Geplante Aufgaben
Automatisieren Sie Neustarts, Sicherungen und andere wiederkehrende Aufgaben pro Server mithilfe des integrierten Aufgabenplaners.
OAuth2 API
Die OAuth2-geschützte REST-API ermöglicht externen Tools, Bots und Dashboards die Integration mit Ihrer Spielserver-Flotte.
Warum Sie PufferPanel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.