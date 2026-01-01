PufferPanel ist ein kostenloses, quelloffenes webbasiertes Game-Server-Management-Panel, das Ihnen ermöglicht, dedizierte Game-Server von einer einzigen Oberfläche aus zu erstellen, zu konfigurieren und zu betreiben. Es unterstützt eine Vielzahl von Titeln sofort – darunter Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Spiele der Source-Engine – und verwendet Vorlagen, damit Sie neue Servertypen einrichten können, ohne die Befehlszeile berühren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Game-Server, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichtgewichtige Alternative zu kommerziellen Bedienfeldern und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.