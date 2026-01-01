HuggingChat (Chat-Benutzeroberfläche) mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source SvelteKit Chat-Oberfläche, die HuggingChat antreibt und sich mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell-Endpunkt verbindet.
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Was Sie mit HuggingChat (Chat UI) erstellen können
HuggingChat (Chat UI) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, entwickelt von Hugging Face als eine ausgefeilte, anpassbare Benutzeroberfläche für große Sprachmodelle. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Anwendungen spricht es das OpenAI API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, indem lediglich eine URL und ein Schlüssel ausgetauscht werden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Sie weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietären Modellen über das von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend haben.
Wichtige Funktionen von HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibler Router
Verweisen Sie auf den Hugging Face Router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama oder eine beliebige OpenAI-kompatible URL und greifen Sie sofort auf deren vollständigen Modellkatalog zu.
Smart Omni-Routing
Eingebauter LLM-Router wählt automatisch das beste Modell pro Anfrage aus – multimodal, Tool-aufrufend oder Standard – ohne die Komplexität für Endbenutzer offenzulegen.
MCP-Tool-Aufruf
Verbinden Sie Model Context Protocol-Server, damit Chats Websuche, Code und benutzerdefinierte Tools ausführen können, wobei die Ergebnisse zurück in die Konversation gestreamt werden.
Multimodale Konversationen
Senden Sie Bilder, Anhänge und Spracheingaben an Vision- und Whisper-ähnliche Modelle, die multimodale Eingaben über Ihren ausgewählten Anbieter unterstützen.
Persistenter Chatverlauf
Gebündeltes MongoDB speichert Konversationen, Einstellungen und Assistenten pro Benutzer, sodass der Verlauf Neustarts übersteht und Benutzern über Geräte hinweg folgt.
Benutzerdefiniertes Branding
Überschreiben Sie den App-Namen, die Beschreibung und die Assets, um ein vollständig gebrandetes internes Chat-Produkt für Ihr Team oder Ihre Kunden bereitzustellen.
Warum Sie HuggingChat (Chat UI) auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.