HuggingChat (Chat UI) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, entwickelt von Hugging Face als eine ausgefeilte, anpassbare Benutzeroberfläche für große Sprachmodelle. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Anwendungen spricht es das OpenAI API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, indem lediglich eine URL und ein Schlüssel ausgetauscht werden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Sie weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietären Modellen über das von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend haben.