OxiCloud in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Cloud-Speicher, in Rust entwickelt, mit KompatibilitÃ¤t zu Nextcloud Desktop- und Mobil-Clients.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OxiCloud erstellen kÃ¶nnen
OxiCloud ist eine Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die in Rust geschrieben wurde und als schnelle und ressourceneffiziente Alternative zu Nextcloud und OwnCloud konzipiert ist. Sie bietet Dateiupload, -download, Ordnerverwaltung, Freigabe, Suche, Papierkorb und einen integrierten Musikplayer â€“ alles selbst gehostet mit einem PostgreSQL-Backend. Die Rust-Laufzeitumgebung hÃ¤lt den Leerlaufspeicher weit unter 100 MB, was sie auf VPS-PlÃ¤nen praktikabel macht, wo ein PHP-basierter Stack zu schwer wÃ¤re.
Das Selbst-Hosting von OxiCloud platziert den gesamten Dateispeicher auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Quoten, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Dateien. Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Clients, sich ohne Neukonfiguration zu verbinden.
Wichtige Funktionen von OxiCloud
Nextcloud Client Support
Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Synchronisations-Clients, sich mit OxiCloud zu verbinden, ohne sie neu zu installieren oder neu zu konfigurieren.
Geringer Speicherbedarf
Die Rust + mimalloc Laufzeitumgebung verbraucht im Leerlauf unter 100 MB, was OxiCloud auf kleinen VPS-PlÃ¤nen praktikabel macht, wo PHP-basierte Cloud-Speicher-Stacks den verfÃ¼gbaren RAM erschÃ¶pfen wÃ¼rden.
Dateifreigabelinks
Generieren Sie Ã¶ffentliche Freigabelinks fÃ¼r Dateien und Ordner, damit externe EmpfÃ¤nger Inhalte herunterladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto auf Ihrem Server zu erstellen.
Papierkorb und Wiederherstellung
GelÃ¶schte Dateien werden in einen Papierkorb verschoben, anstatt sofort gelÃ¶scht zu werden, wodurch Sie ein Wiederherstellungsfenster vor der endgÃ¼ltigen LÃ¶schung erhalten.
Integrierter Musikplayer
Audio-Dateien direkt aus dem Browser streamen, mit Playlist-UnterstÃ¼tzung und Titel-Metadaten â€” kein separater Medienserver oder Plugin erforderlich.
Warum Sie OxiCloud auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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