DreamFactory ist eine Open-Source-API-Generierungsplattform, die sofort vollstÃ¤ndig dokumentierte, rollengeschÃ¼tzte REST- und GraphQL-APIs fÃ¼r jede Datenbank erstellt â€“ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server und mehr â€“ ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu mÃ¼ssen. Verbinden Sie Ihre Datenbank, und DreamFactory generiert eine vollstÃ¤ndige CRUD-API mit integrierter Authentifizierung, Ratenbegrenzung und feldbezogener Zugriffskontrolle.

Das Selbst-Hosting von DreamFactory auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten und API-Schicht, ohne nutzungsbasierte Abrechnung oder Anbieterbindung. Diese Bereitstellung umfasst MySQL fÃ¼r die Systemdatenbank und Redis fÃ¼r Hochleistungs-Caching, wodurch Sie eine sofort einsatzbereite API-Plattform erhalten.