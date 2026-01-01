Maputnik ist der standardmäßige Open-Source-Visual-Editor für die MapLibre GL-Stilspezifikation, der zum Entwerfen von Vektorkachel-Basiskarten für Web- und mobile Anwendungen verwendet wird. Anstatt JSON manuell zu bearbeiten, erstellen Sie Ebenen, Farbeigenschaften, Ausdrücke und Filter über einen Live-WYSIWYG-Editor, der mit einer echten MapLibre GL-Vorschau synchronisiert ist.

Das Selbst-Hosting von Maputnik auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Stil-Dateien, Kachelserver-URLs und API-Schlüssel innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt von der öffentlichen Demo auf maplibre.org abhängig zu sein. Die Bereitstellung erfolgt als einzelnes statisches Frontend, das vom offiziellen Maputnik-Binary bereitgestellt wird, sodass die Designarbeit vollständig auf der Browserseite abläuft, ohne dass externe Kartendienstabhängigkeiten erforderlich sind.