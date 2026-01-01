Maputnik als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser und quelloffener visueller Editor für MapLibre- und Mapbox GL JSON-Kartenstile, entwickelt für Entwickler und Kartographen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Maputnik
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maputnik erstellen können
Maputnik ist der standardmäßige Open-Source-Visual-Editor für die MapLibre GL-Stilspezifikation, der zum Entwerfen von Vektorkachel-Basiskarten für Web- und mobile Anwendungen verwendet wird. Anstatt JSON manuell zu bearbeiten, erstellen Sie Ebenen, Farbeigenschaften, Ausdrücke und Filter über einen Live-WYSIWYG-Editor, der mit einer echten MapLibre GL-Vorschau synchronisiert ist.
Das Selbst-Hosting von Maputnik auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Stil-Dateien, Kachelserver-URLs und API-Schlüssel innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt von der öffentlichen Demo auf maplibre.org abhängig zu sein. Die Bereitstellung erfolgt als einzelnes statisches Frontend, das vom offiziellen Maputnik-Binary bereitgestellt wird, sodass die Designarbeit vollständig auf der Browserseite abläuft, ohne dass externe Kartendienstabhängigkeiten erforderlich sind.
Wichtige Funktionen von Maputnik
WYSIWYG-Stil-Editor
Bearbeiten Sie MapLibre- und Mapbox GL JSON-Stile visuell mit einer Live-Kartenansicht, die sich aktualisiert, während Sie Ebenen, Farben, Schriftarten und zoomabhängige Ausdrücke anpassen.
Umfassende Stilspezifikationsabdeckung
Unterstützt jeden MapLibre GL Style Spec Layer-Typ — Füllung, Linie, Symbol, Raster, Höhenschattierung, Heatmap — mit typgerechten Eingaben für Farb- und Layout-Eigenschaften.
Datengesteuerte Ausdrücke
Erstellen und debuggen Sie Filter- und Eigenschaftsausdrücke mit Inline-Validierung, damit Stile auf Feature-Attribute, Zoomstufe und Laufzeitstatus reagieren können.
Vektorkachel-Inspektor
Überprüfen Sie Vektorkachelquellen Schicht für Schicht, um genau zu sehen, welche Funktionen und Eigenschaften verfügbar sind, bevor Sie sie in Ihrem Stil binden.
Stile importieren und exportieren
Laden Sie Stile von einer URL, laden Sie JSON hoch oder fügen Sie sie aus der Zwischenablage ein, und exportieren Sie dann die fertige Stil-Datei, die Sie in MapLibre GL JS oder native SDKs einfügen können.
Benutzerdefinierte Kachelquellen
Richten Sie den Editor auf Ihre eigenen Vektor- oder Rasterkachel-Endpunkte, OpenMapTiles- oder MBTiles-Server, um Stile für die Daten zu entwerfen, die Ihre App tatsächlich bereitstellt.
Warum Sie Maputnik auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.