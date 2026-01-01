Iceshrimp mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Dezentralisiertes ActivityPub-Sozialnetzwerk, basierend auf .NET, als Nachfolger von Misskey mit einem schnelleren, schlankeren Backend.
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Was Sie mit Iceshrimp erstellen können
Iceshrimp.NET ist eine komplette Neuentwicklung des Iceshrimp Fediverse-Servers, bei der der ursprüngliche Node.js-Stack durch ein modernes .NET-Backend und ein Blazor WebAssembly-Frontend ersetzt wurde. Das Ergebnis ist ein föderiertes soziales Netzwerk, das ActivityPub mit einem Bruchteil des Speicher- und CPU-Verbrauchs von Servern der Misskey-Familie betreibt und dabei vollständig mit dem breiteren Fediverse kompatibel bleibt.
Das Selbst-Hosting von Iceshrimp auf Ihrem VPS hält Ihre Community, Inhalte und Moderationsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle – ohne algorithmische Feeds, ohne Werbung und ohne Plattformbindung. Eine Mastodon-kompatible API ermöglicht es den Nutzern außerdem, ihre bevorzugten mobilen und Web-Clients zu behalten.
Wichtige Funktionen von Iceshrimp
ActivityPub Föderation
Verbindet sich nativ mit Mastodon, Misskey, Pleroma und dem Rest des Fediverse, damit Ihre Benutzer über Tausende von unabhängigen Servern hinweg folgen und interagieren können.
Mastodon-kompatible API
Nahtlose Unterstützung für beliebte Mastodon-Clients wie Elk, Phanpy, Ice Cubes und Tusky bedeutet, dass Nutzer die Apps, die sie bereits lieben, weiterhin verwenden können.
Schlankes .NET Backend
Das brandneue .NET-Backend ist deutlich schneller und ressourcenschonender als Server der Misskey-Familie, wodurch kleinere VPS-Pläne für föderiertes Hosting praktikabel werden.
Konfigurierbare öffentliche Vorschau
Eine reine HTML-Vorschau für die Öffentlichkeit ermöglicht abgemeldeten Besuchern, lokale Inhalte zu durchsuchen, ohne die vollständige Client-App offenzulegen, mit detaillierten Kontrollen darüber, was angezeigt wird.
Autorisierte Abruf- & Sperrlisten
Integrierte Unterstützung für autorisiertes Abrufen, Föderationsmodi mit Sperrliste oder Zulassungsliste und konfigurierbare Signaturvalidierung bietet Administratoren leistungsstarke Moderationswerkzeuge.
Migration von Iceshrimp-JS
Ein gut unterstützter Upgrade-Pfad bedeutet, dass bestehende Iceshrimp-JS-Instanzen auf das neue Backend umziehen können, ohne Konten, Beiträge oder Follows zu verlieren.
Warum Sie Iceshrimp auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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