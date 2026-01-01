ChiefOnboarding ist eine kostenlose Open-Source-Plattform für das Mitarbeiter-Onboarding, die Personalabteilungen und Managern hilft, den gesamten Einarbeitungsprozess neuer Mitarbeiter zu automatisieren – von Pre-Boarding-Checklisten über die Bereitstellung von Konten bis hin zur Aufgabenverteilung. Neue Mitarbeiter können ihr Onboarding über ein Webportal oder direkt über einen Slack-Bot absolvieren, wodurch sich der Prozess unabhängig vom Arbeitsort natürlich anfühlt.

Das Selbst-Hosting von ChiefOnboarding auf Ihrem VPS hält sensible Mitarbeiterdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Es unterstützt mehrere Sprachen und Zeitzonen, was es für verteilte und internationale Teams praktisch macht.