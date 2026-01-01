imgproxy ist ein leistungsstarker, eigenständiger Server für die Echtzeit-Bildverarbeitung. Anstatt Bildbearbeitungscode in Ihrer Anwendung zu schreiben oder SaaS-Gebühren pro Transformation zu zahlen, stellen Sie imgproxy einmalig bereit und transformieren Bilder über URL-Parameter. Skalieren, zuschneiden, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und optimieren Sie Bilder durch das Erstellen einer URL – keine Änderungen an Ihrem Bildspeicher oder Ihrer Bereitstellungspipeline erforderlich.

Basierend auf libvips verarbeitet imgproxy Bilder deutlich schneller als ImageMagick und mit geringerem Speicherverbrauch. Es unterstützt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF und mehr, mit automatischer Formatauswahl für das beste Verhältnis von Qualität zu Größe. Self-Hosting ermöglicht Ihnen unbegrenzte Bildtransformationen zu festen VPS-Kosten und ohne Preisgestaltung pro Anfrage.