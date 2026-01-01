MiroFish ist eine KI-Vorhersage-Engine, die auf dem OASIS Multi-Agenten-Simulationsframework basiert. Sie konstruiert parallele digitale Welten, die von Tausenden von KI-Agenten bevÃ¶lkert werden, jeder mit unabhÃ¤ngigen PersÃ¶nlichkeiten, einem LangzeitgedÃ¤chtnis, das von Zep Cloud angetrieben wird, und Verhaltenslogik. Benutzer kÃ¶nnen reale Ereignisse als Seed-Daten einspeisen und beobachten, wie simulierte Populationen reagieren â€“ wodurch Ergebnisvorhersagen fÃ¼r Social-Media-Trends, Marktbewegungen und politische Auswirkungen erstellt werden.

Das Selbst-Hosting von MiroFish bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung fÃ¼r ressourcenintensive Simulationen und hÃ¤lt sensible GeschÃ¤ftsdaten, Finanzsignale und Vorab-Analysen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten auÃŸerdem die volle Kontrolle Ã¼ber die Auswahl des LLM-Anbieters und die Kostenoptimierung.