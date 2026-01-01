MiroFish als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-Prognose-Engine, die Multi-Agenten-Schwarm-Simulation nutzt, um reale soziale und Marktergebnisse vorherzusagen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MiroFish erstellen kÃ¶nnen
MiroFish ist eine KI-Vorhersage-Engine, die auf dem OASIS Multi-Agenten-Simulationsframework basiert. Sie konstruiert parallele digitale Welten, die von Tausenden von KI-Agenten bevÃ¶lkert werden, jeder mit unabhÃ¤ngigen PersÃ¶nlichkeiten, einem LangzeitgedÃ¤chtnis, das von Zep Cloud angetrieben wird, und Verhaltenslogik. Benutzer kÃ¶nnen reale Ereignisse als Seed-Daten einspeisen und beobachten, wie simulierte Populationen reagieren â€“ wodurch Ergebnisvorhersagen fÃ¼r Social-Media-Trends, Marktbewegungen und politische Auswirkungen erstellt werden.
Das Selbst-Hosting von MiroFish bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung fÃ¼r ressourcenintensive Simulationen und hÃ¤lt sensible GeschÃ¤ftsdaten, Finanzsignale und Vorab-Analysen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten auÃŸerdem die volle Kontrolle Ã¼ber die Auswahl des LLM-Anbieters und die Kostenoptimierung.
Wichtige Funktionen von MiroFish
Multi-Agenten-Simulation
Tausende von KI-Agenten mit einzigartigen PersÃ¶nlichkeiten und persistentem GedÃ¤chtnis interagieren in parallelen digitalen Welten, wodurch emergente soziale Dynamiken entstehen.
Modellierung sozialer Plattformen
Simuliert Twitter-Ã¤hnliche und Reddit-Ã¤hnliche Umgebungen mit BeitrÃ¤gen, Kommentaren, Folgen und Reposts, um das reale Plattformverhalten widerzuspiegeln.
God-View-Steuerung
Injizieren Sie Variablen und Eilmeldungen aus der Vogelperspektive, um zu beobachten, wie die simulierte BevÃ¶lkerung in Echtzeit reagiert.
Automatisierte Berichte
KI-generierte Analyseberichte fassen Simulationsergebnisse und Vorhersagen zusammen und reduzieren die manuelle Interpretation komplexer Agenteninteraktionen.
Flexibles LLM-Backend
Funktioniert mit OpenAI oder jedem OpenAI API-kompatiblen Anbieter, wodurch Sie Modelle austauschen kÃ¶nnen, um die SimulationsqualitÃ¤t gegen die Kosten abzuwÃ¤gen.
Warum Sie MiroFish auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.