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Webbasiertes Verwaltungstool zur Verwaltung von MySQL- und MariaDB-Datenbanken über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit phpMyAdmin erstellen können

phpMyAdmin ist das am weitesten verbreitete webbasierte Verwaltungstool für MySQL- und MariaDB-Datenbanken, dem Millionen von Entwicklern und Datenbankadministratoren seit über zwei Jahrzehnten vertrauen. Es bietet eine umfassende grafische Oberfläche zum Durchsuchen von Daten, Ausführen von SQL-Abfragen, Verwalten von Tabellen und Indizes, Bearbeiten von Benutzerrechten sowie zum Importieren oder Exportieren von Daten – alles ohne Kommandozeilenzugriff.

Diese Bereitstellung läuft im beliebigen Server-Modus, wodurch Sie sich mit jeder MySQL- oder MariaDB-Instanz verbinden können, indem Sie deren Anmeldeinformationen beim Login eingeben. Das Selbst-Hosting von phpMyAdmin auf Ihrem eigenen VPS hält den Datenbankverkehr innerhalb Ihres Netzwerks und bietet stets verfügbaren Zugriff, der durch HTTPS gesichert ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von phpMyAdmin

Visuelle Datenbankverwaltung

Datensätze in Datenbanken und Tabellen über eine intuitive Weboberfläche durchsuchen, suchen, bearbeiten und löschen.

SQL-Abfrage-Editor

Führen Sie Abfragen mit Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und einem visuellen Abfrage-Builder für komplexe Operationen aus.

Import und Export

Daten mit SQL, CSV, XML, JSON und anderen gängigen Formaten mit konfigurierbaren Optionen importieren und exportieren.

Benutzerrechteverwaltung

Erstellen und verwalten Sie Datenbank-Benutzerkonten mit feingranularen Berechtigungssteuerungen auf MySQL-Servern.

Multi-Server-Unterstützung

Verbinden Sie sich mit verschiedenen MySQL- und MariaDB-Instanzen von einer einzigen phpMyAdmin-Bereitstellung aus im beliebigen Servermodus.

Serverüberwachung

Datenbank- und Tabellenstatistiken anzeigen, Serverstatusmetriken verfolgen und die Leistung in Echtzeit überwachen.

Warum Sie phpMyAdmin auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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