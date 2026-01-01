Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt deinen Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstelle Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, Tagesaufgaben für Aufgaben, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele – das Verpassen einer dieser Aufgaben kostet deinen Avatar Gesundheit, wodurch durch Spielmechaniken echte Verantwortlichkeit geschaffen wird.

Soziale Funktionen ermöglichen es dir, Gilden beizutreten, Herausforderungen anzunehmen und Gruppenquests zu starten, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Das Selbst-Hosting auf deinem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter deiner Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Dienst angewiesen zu sein.