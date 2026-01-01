Habitica mit 1 Klick installieren.
Gamifizierte Produktivitäts-App, die Gewohnheiten, Tagesaufgaben und To-Do's in ein RPG-Abenteuer mit Charakterentwicklung und sozialen Quests verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Habitica erstellen können
Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt deinen Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstelle Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, Tagesaufgaben für Aufgaben, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele – das Verpassen einer dieser Aufgaben kostet deinen Avatar Gesundheit, wodurch durch Spielmechaniken echte Verantwortlichkeit geschaffen wird.
Soziale Funktionen ermöglichen es dir, Gilden beizutreten, Herausforderungen anzunehmen und Gruppenquests zu starten, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Das Selbst-Hosting auf deinem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter deiner Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Dienst angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Habitica
RPG Aufgabenverwaltung
Sammle Erfahrung, Gold und Ausrüstung, indem du echte Aufgaben erledigst – verbessere deinen Charakter auf die gleiche Weise, wie du deine Gewohnheiten verbesserst.
Gewohnheiten und Tagesaufgaben
Verfolge wiederholbare Verhaltensweisen mit Gewohnheiten und lege wiederkehrende Aufgaben mit Tagesaufgaben fest, die sich jeden Tag zurücksetzen, mit Gesundheitsstrafen für verpasste Einträge.
Gruppenquests
Verbünde dich mit Freunden oder Kollegen, um gemeinsam Monster zu besiegen – jede erledigte Aufgabe verursacht Schaden, was Gruppenverantwortung wirklich spaßig macht.
Klassensystem
Schalte Krieger-, Magier-, Schurken- oder Heilerklassen auf Stufe 10 frei, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, die verschiedene Produktivitätsstile ergänzen.
Benutzerdefinierte Belohnungen
Erstellen Sie persönliche Anreize, die an den Abschluss von Aufgaben geknüpft sind – nutzen Sie verdientes Gold, um reale Belohnungen freizuschalten, die Sie selbst definieren.
Warum Sie Habitica auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.