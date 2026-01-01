Pinchflat mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter YouTube-Medienmanager, der automatisch neue Videos von Ihren LieblingskanÃ¤len und -playlists ohne manuellen Aufwand herunterlÃ¤dt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pinchflat
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pinchflat erstellen kÃ¶nnen
Pinchflat ist ein selbst gehosteter YouTube-Content-Manager, der auf yt-dlp basiert und das Herunterladen und Organisieren von Videos aus KanÃ¤len und Wiedergabelisten automatisiert. Richten Sie eine Regel einmal ein â€“ Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Inhalte und lÃ¤dt diese automatisch herunter, mit erstklassiger UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Plex-, Jellyfin- und Kodi-Bibliotheken, damit Ihr Mediencenter ohne manuelle Arbeit auf dem neuesten Stand bleibt.
Der Betrieb von Pinchflat auf Ihrem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Downloads rund um die Uhr laufen, ohne Ihre Heimbandbreite oder Ihren Computer zu belasten. Die SponsorBlock-Integration Ã¼berspringt gesponserte Segmente, die RSS-Feed-Generierung verwandelt KanÃ¤le in Podcast-Feeds, und die optionale automatische LÃ¶schung verwaltet den Speicherplatz automatisch, wenn Ihre Bibliothek wÃ¤chst.
Wichtige Funktionen von Pinchflat
Automatisierte Kanal-Downloads
Legen Sie Regeln fÃ¼r KanÃ¤le oder Wiedergabelisten fest, und Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Uploads und lÃ¤dt diese automatisch ohne manuelle AuslÃ¶sung herunter.
Mediencenter-Integration
Erstklassiger Support fÃ¼r Plex, Jellyfin und Kodi mit einem leistungsstarken Benennungssystem, das Dateien genau so organisiert, wie Ihr Medienserver es erwartet.
SponsorBlock Support
Ãœberspringt oder schneidet automatisch gesponserte Segmente, Intros und Outros aus heruntergeladenen Videos mithilfe von SponsorBlock-Daten aus der Community.
RSS-Feed-Generierung
Wandelt YouTube-KanÃ¤le und Playlists in RSS-Feeds um, damit Sie VideokÃ¼nstler in jeder Podcast- oder Feedreader-App verfolgen kÃ¶nnen.
Intelligentes Speichermanagement
Konfigurieren Sie die automatische LÃ¶schung Ã¤lterer Inhalte nach Alter oder Anzahl, um die Festplattennutzung unter Kontrolle zu halten, wÃ¤hrend Ihr Archiv wÃ¤chst.
Warum Sie Pinchflat auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.