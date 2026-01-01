Plandex mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Terminal-KI-Codierungsagent, der große, mehrstufige Aufgaben dateiübergreifend plant und ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plandex erstellen können
Plandex ist ein Open-Source-KI-Codierungsagent, der in Ihrem Terminal lebt und reale Softwareaufgaben bewältigt, die Dutzende von Dateien und viele Schritte umfassen. Anstatt einmalige Snippets zu produzieren, erstellt und verfeinert er einen Plan, isoliert Dateiänderungen für eine diff-basierte Überprüfung, bevor er sie anwendet, und verarbeitet bis zu 2 Millionen Token Kontext, um über große Codebasen hinweg zu arbeiten.
Das Selbst-Hosting von Plandex auf Ihrem VPS hält Ihren Code, Ihre Prompts und Pläne auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, während es Ihnen einen persistenten Server bietet, mit dem sich die schlanke Plandex CLI von jeder Entwicklungsmaschine aus verbinden kann. Sie bringen Ihre eigenen Anmeldeinformationen für den Modell-Anbieter mit — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google oder lokales Ollama — sodass keine plattformabhängigen Gebühren pro Platz oder eine Anbieterbindung entstehen.
Wichtige Funktionen von Plandex
Plant große Aufgaben
Erstellt mehrstufige Pläne für Änderungen, die Dutzende von Dateien umfassen, anstatt einmalige Code-Snippets zu erzeugen.
2M Token Kontext
Lädt und verarbeitet große Codebasen mit einem Kontextfenster von bis zu 2 Millionen Token.
Diff-basierte Überprüfung
Isoliert Dateiänderungen in einer Sandbox und zeigt einen Diff für jede Änderung an, sodass Sie diese genehmigen oder ablehnen können, bevor etwas Ihren Arbeitsbaum berührt.
Multi-Provider-Modelle
Verbindet sich mit OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini und lokalen Ollama-Modellen von einer einzigen CLI-Sitzung aus.
Terminal-native REPL
Läuft in einem Terminal-REPL mit unscharfer Befehlsvervollständigung, Skripting- und Piping-Unterstützung – kein Browser-Tab erforderlich.
Selbst gehosteter Server
Die CLI auf Ihrem Laptop verbindet sich mit dem Plandex-Server auf Ihrem VPS, wodurch Pläne und Projektstatus unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Warum Sie Plandex auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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