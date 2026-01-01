Plandex ist ein Open-Source-KI-Codierungsagent, der in Ihrem Terminal lebt und reale Softwareaufgaben bewältigt, die Dutzende von Dateien und viele Schritte umfassen. Anstatt einmalige Snippets zu produzieren, erstellt und verfeinert er einen Plan, isoliert Dateiänderungen für eine diff-basierte Überprüfung, bevor er sie anwendet, und verarbeitet bis zu 2 Millionen Token Kontext, um über große Codebasen hinweg zu arbeiten.

Das Selbst-Hosting von Plandex auf Ihrem VPS hält Ihren Code, Ihre Prompts und Pläne auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, während es Ihnen einen persistenten Server bietet, mit dem sich die schlanke Plandex CLI von jeder Entwicklungsmaschine aus verbinden kann. Sie bringen Ihre eigenen Anmeldeinformationen für den Modell-Anbieter mit — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google oder lokales Ollama — sodass keine plattformabhängigen Gebühren pro Platz oder eine Anbieterbindung entstehen.