Khoj ist ein kostenloser, quelloffener KI-Personalassistent, der sich mit Ihren Dokumenten, Notizen und Dateien verbindet und Ihnen ermöglicht, Fragen dazu in natürlicher Sprache zu stellen. Er funktioniert mit jedem großen KI-Anbieter – OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, die auf demselben VPS läuft – und erweitert seine Antworten durch Echtzeit-Websuche über SearXNG und isolierte Python-Codeausführung über Terrarium.

Khoj selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dokumente, Konversationen und Abfragehistorie auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Ihre Dateien werden niemals über den von Ihnen explizit konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus gesendet, was Ihnen die volle Kontrolle darüber gibt, welche Daten mit wem geteilt werden.