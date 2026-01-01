Scada-LTS ist ein Java-basiertes, web-natives SCADA-System (Supervisory Control and Data Acquisition), das für Ingenieure entwickelt wurde, die Industrieanlagen über einen Browser überwachen und steuern müssen. Abgeleitet von der bewährten Mango Automation Codebasis, bietet es einen grafischen Ansichtseditor, historische Datenprotokollierung, Alarmmanagement, Skripting und integrierte Treiber für Modbus, SNMP, OPC und andere Industrieprotokolle – ohne proprietäre Lizenzen oder Pro-Tag-Gebühren.

Das Selbst-Hosting von Scada-LTS auf Ihrem eigenen VPS hält Prozessdaten, Gerätezugangsdaten und Bedieneraktivitäten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, während Dashboards für Außendienstteams über Standard-HTTPS zugänglich gemacht werden, ohne SPSen dem öffentlichen Internet auszusetzen.