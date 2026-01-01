Livebook ist eine Open-Source-Webanwendung zum Schreiben kollaborativer, reproduzierbarer Elixir-Notebooks. Speziell für das BEAM-Ökosystem entwickelt, kombiniert es Live-Code-Ausführung, umfangreiche Datenvisualisierungen und Echtzeit-Multiplayer-Bearbeitung in einer einzigen browserbasierten Oberfläche. Im Gegensatz zu allgemeinen Notebook-Umgebungen ist Livebook tief in das Parallelitätsmodell von Elixir integriert und erstellt Notebooks, die so konzipiert sind, dass sie über Sitzungen und Maschinen hinweg identisch ausgeführt werden.

Das Selbst-Hosting von Livebook auf einem VPS hält Ihre Notebooks, Datenpipelines und Machine-Learning-Experimente auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – ohne Notebook-Größenbeschränkungen, ohne Nutzungsgebühren und ohne dass ein Drittanbieter-Cloud-Dienst Ihren Code oder Ihre Daten verarbeitet.