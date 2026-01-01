pygeoapi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Python-Server, der die OGC API-Standardreihe zur Veröffentlichung von Geodaten über HTTP implementiert.
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Was Sie mit pygeoapi erstellen können
pygeoapi ist eine Open-Source-Python-Implementierung der OGC API-Standards (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), die Geodaten in eine auffindbare, durchsuchbare RESTful API verwandelt. Es enthält einen integrierten HTML-Browser, damit Nicht-Entwickler Sammlungen durchsuchen, Elemente auf einer Karte inspizieren und GeoJSON herunterladen können, ohne eine einzige Anfrage schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von pygeoapi auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche Datensätze exponiert werden, wo sie sich befinden und wer sie abfragen kann. Verbinden Sie PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB oder entfernte WFS/WMS-Quellen und veröffentlichen Sie diese unter Ihrer eigenen Domain mit HTTPS, das vom gebündelten Traefik-Proxy verwaltet wird.
Wichtige Funktionen von pygeoapi
OGC API Standards
Implementiert OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes und Environmental Data Retrieval anhand einer einzigen Konfigurationsdatei.
Integrierter HTML-Browser
Jede Sammlung, jedes Element und jeder Prozess ist über die Web-Benutzeroberfläche mit einer interaktiven Leaflet-Karte und schön formatiertem JSON durchsuchbar.
Viele Daten-Backends
Stellen Sie PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON und entfernte WFS-Quellen über vereinheitlichte Anbieter bereit.
OpenAPI Dokumentation
Eine OpenAPI 3.0 Beschreibung und Swagger/Redoc UI werden automatisch aus der Konfiguration generiert, damit Clients schnell integrieren können.
Geodatenverarbeitung
Stellen Sie Python-Funktionen als OGC API Prozesse bereit, um On-Demand-Transformationen, Analysen und ETL-Jobs für Ihre veröffentlichten Daten auszuführen.
STAC und Metadatenkataloge
Veröffentlichen Sie STAC-konforme Kataloge von Bildmaterial und Aufzeichnungen, damit Partner Ihre Geodatenbestände programmatisch durchsuchen und crawlen können.
Warum Sie pygeoapi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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