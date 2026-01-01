Manticore Search ist eine leistungsstarke Open-Source-Datenbank, die speziell für die Suche entwickelt wurde. 2017 als Fortsetzung des Sphinx Search-Projekts gegründet, kombiniert sie Volltextsuche, Vektorähnlichkeitssuche und Echtzeitanalysen in einer einzigen Engine – zugänglich über das bekannte MySQL-Protokoll oder eine JSON HTTP API.

Im Gegensatz zu Elasticsearch ist Manticore in C++ geschrieben und benötigt minimale Ressourcen, während es eine hervorragende Abfrageleistung über Milliarden von Dokumenten hinweg liefert. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur – keine Gebühren pro Abfrage, keine Anbieterbindung und kein JVM-Overhead.