Manticore Search als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-Suchdatenbank mit Volltextsuche, Vektorsuche und MySQL-Protokollunterstützung.
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Was Sie mit Manticore Search erstellen können
Manticore Search ist eine leistungsstarke Open-Source-Datenbank, die speziell für die Suche entwickelt wurde. 2017 als Fortsetzung des Sphinx Search-Projekts gegründet, kombiniert sie Volltextsuche, Vektorähnlichkeitssuche und Echtzeitanalysen in einer einzigen Engine – zugänglich über das bekannte MySQL-Protokoll oder eine JSON HTTP API.
Im Gegensatz zu Elasticsearch ist Manticore in C++ geschrieben und benötigt minimale Ressourcen, während es eine hervorragende Abfrageleistung über Milliarden von Dokumenten hinweg liefert. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur – keine Gebühren pro Abfrage, keine Anbieterbindung und kein JVM-Overhead.
Wichtige Funktionen von Manticore Search
Volltextsuche
20+ Suchoperatoren, einschließlich Fuzzy-Matching, Stemming und Lemmatisierung, für die präzise Volltextsuche in großen Dokumentensammlungen.
MySQL-kompatibel
Verbinden Sie sich mit jedem MySQL-Client, ORM oder BI-Tool – kein neues SDK erforderlich, und bestehende MySQL-basierte Tools funktionieren sofort.
Vektorsuche
Integrierter HNSW-Vektorindex ermöglicht semantische Ähnlichkeitssuche und hybride Schlüsselwort- + Vektorabfragen ohne eine separate Vektordatenbank.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente werden sofort nach dem Einfügen durchsuchbar, ohne Verzögerung beim Neuaufbau des Index, wodurch die Ergebnisse in sich schnell ändernden Datensätzen aktuell bleiben.
Spaltenspeicher
Spaltenformat beschleunigt Analysen, Aggregationen und Facettensuche über große Datensätze hinweg mit geringem Speicher-Overhead.
Warum Sie Manticore Search auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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