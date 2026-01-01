Mattermost ist eine selbst gehostete Team-Kollaborationsplattform, die Slack-Ã¤hnliche NachrichtenÃ¼bermittlung, Dateifreigabe, Sprachanrufe und Workflow-Automatisierung bietet â€” ohne die Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten aufzugeben. Entwickelt fÃ¼r technische und sicherheitsbewusste Teams, unterstÃ¼tzt es Thread-KanÃ¤le, Ã¼ber 800 Integrationen, SSO, LDAP und Compliance-Archivierung sofort einsatzbereit.

Das Selbst-Hosting von Mattermost auf Ihrem eigenen VPS eliminiert AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer, hÃ¤lt alle Nachrichten und Dateien innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfÃ¼llt die Anforderungen an die Datenhoheit, die in Regierungs-, Finanz- und Gesundheitsumgebungen Ã¼blich sind, wo reine Cloud-Tools nicht akzeptabel sind.