OpenHands ist eine Open-Source-Plattform zum AusfÃ¼hren von KI-Agenten, die Software-Engineering-Aufgaben autonom erledigen. UnterstÃ¼tzt durch eine Sandbox-AusfÃ¼hrungsumgebung liest und schreibt sie Dateien, fÃ¼hrt Terminalbefehle aus, fÃ¼hrt Testsuiten aus, installiert Pakete und durchsucht das Web â€“ alles ohne menschliches Eingreifen zwischen den Schritten. Jede Sitzung lÃ¤uft in einem isolierten Container, sodass der Agent beliebige Operationen sicher ausfÃ¼hren kann, ohne Ihren VPS-Host zu beeintrÃ¤chtigen.

Die Plattform unterstÃ¼tzt jeden groÃŸen LLM-Anbieter Ã¼ber LiteLLM, sodass Sie OpenAI, Anthropic, Google, Ollama oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt als Reasoning-Backend konfigurieren kÃ¶nnen. Durch das Self-Hosting bleiben Ihr Code und Ihre Aufgabenhistorie auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne zusÃ¤tzliche GebÃ¼hren pro Aufgabe, abgesehen von denen Ihres LLM-Anbieters.