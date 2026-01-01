Quickwit mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Cloud-native Suchmaschine für Observability — eine Open-Source-Alternative zu Datadog, Elasticsearch, Loki und Tempo.
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Was Sie mit Quickwit erstellen können
Quickwit ist eine quelloffene, verteilte Suchmaschine, die in Rust geschrieben und speziell für Log-Management, verteiltes Tracing und Observability-Workloads jeder Größenordnung entwickelt wurde. Sie entkoppelt Rechenleistung von Speicherung und indiziert Daten direkt in Objektspeicher, sodass Teams Monate oder Jahre an Telemetriedaten online halten können – zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Log-Stacks.
Das Selbst-Hosting von Quickwit auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Observability-Pipeline, native OpenTelemetry- und Jaeger-Kompatibilität sowie eine Grafana-Datenquelle – ohne Pro-Host-Preise, Aufbewahrungslimits oder Anbieterbindung, die mit SaaS-Observability-Plattformen verbunden sind.
Wichtige Funktionen von Quickwit
OpenTelemetry nativ
Protokolle und Traces direkt über OTLP gRPC und HTTP ohne Sidecars oder Schema-Mapping aufnehmen und sie dann in Sekunden abfragen.
Jaeger-kompatibel
Die Drop-in Jaeger gRPC API ermöglicht es bestehenden Jaeger-UIs und Clients, Quickwit-gestützte Traces ohne Anwendungsänderungen abzufragen.
Suche in unter einer Sekunde
Tantivy-gestützte Indizierung liefert Volltext- und strukturierte Abfragen über Terabytes von Logs und Spans mit geringer Antwortlatenz.
Objektspeicher-Backend
Indiziert Daten direkt in S3-kompatiblen Speicher, sodass die Aufbewahrung günstig und elastisch ist – speichern Sie monatelange Telemetriedaten ohne teure SSDs.
Grafana-Datenquelle
Offizielles Grafana-Plugin verwandelt Quickwit in eine erstklassige Quelle für Logs und Traces neben Prometheus- und Loki-Dashboards.
Schemalose Erfassung
Dynamisches Mapping ermöglicht Ihnen die Aufnahme von semistrukturiertem JSON, ohne vorher ein Schema definieren zu müssen, mit optionalen strengen Schemata, wenn Sie diese benötigen.
Warum Sie Quickwit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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