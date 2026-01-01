MetaMCP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichter MCP-Aggregator und Gateway, der es Ihnen ermöglicht, alle Ihre MCP-Server über einen einzigen Endpunkt zu verwalten, zu konfigurieren und bereitzustellen.
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit MetaMCP erstellen können
MetaMCP ist ein Open-Source-MCP-(Model Context Protocol)-Proxy, der mehrere MCP-Server zu einem einzigen, vereinheitlichten Endpunkt zusammenfasst. Er ermöglicht es Ihnen, Server in Namespaces zu gruppieren, Middleware für Ratenbegrenzung und Beobachtbarkeit anzuwenden und Endpunkte mit Authentifizierung bereitzustellen – alles, ohne Ihre bestehenden MCP-Clients zu modifizieren.
Das Selbst-Hosting von MetaMCP auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre KI-Tool-Infrastruktur. Verbinden Sie jeden MCP-Client (Cursor, Claude Desktop oder benutzerdefinierte Agenten) mit einem verwalteten Gateway, halten Sie Geheimnisse serverseitig und skalieren Sie Ihr Tool-Ökosystem, ohne jeden Client neu konfigurieren zu müssen, wenn sich Server ändern.
Wichtige Funktionen von MetaMCP
MCP Server-Aggregation
Kombinieren Sie eine beliebige Anzahl von STDIO- oder HTTP-MCP-Servern zu einem einzigen, vereinheitlichten Endpunkt, mit dem sich Ihre Clients verbinden können.
Namensraum-Arbeitsbereiche
Gruppieren Sie MCP-Server in isolierte Namespaces und wechseln Sie mit einem Klick ganze Toolsets für einen Endpunkt.
API-Schlüssel-Authentifizierung
Sichern Sie Endpunkte mit Bearer-Token-Authentifizierung, sodass nur autorisierte Clients und Agenten auf Ihre Tools zugreifen können.
Integrierter MCP Inspektor
Überprüfen und debuggen Sie Ihre MetaMCP-Endpunkte intern mit gespeicherten Serverkonfigurationen, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.
Middleware Support
Setzen Sie steckbare Middleware für Ratenbegrenzung, Beobachtbarkeit und Sicherheit für den gesamten aggregierten MCP-Verkehr ein.
SSO und OAuth
Die Unterstützung für OpenID Connect-Anbieter ermöglicht unternehmensweites Single Sign-On neben der lokalen Better Auth-Sitzungsverwaltung.
Warum Sie MetaMCP auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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