MetaMCP ist ein Open-Source-MCP-(Model Context Protocol)-Proxy, der mehrere MCP-Server zu einem einzigen, vereinheitlichten Endpunkt zusammenfasst. Er ermöglicht es Ihnen, Server in Namespaces zu gruppieren, Middleware für Ratenbegrenzung und Beobachtbarkeit anzuwenden und Endpunkte mit Authentifizierung bereitzustellen – alles, ohne Ihre bestehenden MCP-Clients zu modifizieren.

Das Selbst-Hosting von MetaMCP auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre KI-Tool-Infrastruktur. Verbinden Sie jeden MCP-Client (Cursor, Claude Desktop oder benutzerdefinierte Agenten) mit einem verwalteten Gateway, halten Sie Geheimnisse serverseitig und skalieren Sie Ihr Tool-Ökosystem, ohne jeden Client neu konfigurieren zu müssen, wenn sich Server ändern.