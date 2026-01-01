Ghostfolio ist ein Open-Source-Dashboard fÃ¼r persÃ¶nliche Finanzen, das Ihr Anlageportfolio Ã¼ber mehrere Anlageklassen hinweg â€“ Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen und mehr â€“ in einer einzigen, einheitlichen Ansicht konsolidiert. Es liefert detaillierte Leistungsanalysen, zeitgewichtete Renditen und Echtzeit-Marktdaten, ohne Ihre Finanzdaten an Drittanbieterdienste zu senden.

Das Selbst-Hosting von Ghostfolio auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber sensible Finanzinformationen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r dauerhafte Datenspeicherung und Redis fÃ¼r das Caching, was schnelle Portfolioberechnungen und zuverlÃ¤ssige Leistung gewÃ¤hrleistet, wÃ¤hrend Ihr Transaktionsverlauf wÃ¤chst.