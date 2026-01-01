Pulse ist ein Open-Source-Echtzeit-Monitoring-Dashboard, das Ihnen eine einzige, vereinheitlichte Ansicht Ihrer Proxmox VE-Cluster, Proxmox Backup Server-Instanzen, Docker-Hosts und Kubernetes-Workloads bietet. Es fragt kontinuierlich jeden verbundenen Knoten ab und streamt CPU-, Speicher-, Speicherplatz- und Netzwerkmetriken an eine schnelle Weboberfläche, sodass Sie Engpässe auf einer virtuellen Maschine, einem Container oder einem Backup-Datenspeicher sofort erkennen können, anstatt erst nach einem Ausfall.

Da Pulse selbst gehostet wird, bleiben alle Anmeldeinformationen und Metriken auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Telemetrie von Drittanbietern und ohne Pro-Knoten-Lizenzierung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hält das Dashboard erreichbar, selbst wenn ein überwachter Host Probleme hat, und konfigurierbare Schwellenwertwarnungen benachrichtigen Sie per E-Mail, Webhooks oder Chat, bevor kleine Probleme zu Ausfallzeiten führen.