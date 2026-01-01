DbGate ist ein quelloffener, plattformübergreifender Datenbankmanager, der MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und Amazon Redshift über eine einzige webbasierte Oberfläche verwaltet. Anstatt zwischen anbieterspezifischen Tools zu wechseln, verbinden Sie sich von einem einzigen Arbeitsbereich aus mit jeder Datenbank, führen SQL- oder NoSQL-Abfragen in mehreren Tabs aus, bearbeiten Tabellen direkt und vergleichen Schemata über verschiedene Umgebungen hinweg.

Das Selbst-Hosting von DbGate auf Ihrem eigenen VPS hält Verbindungszeichenfolgen, gespeicherte Abfragen und exportierte Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Telemetrie oder Pro-Platz-Lizenzierung. Die Browser-Oberfläche ist von jedem Gerät aus zugänglich, was sie nützlich macht für Ad-hoc-Dateninspektionen, die tägliche Administration und kollaboratives Debugging, ohne einen Desktop-Client auf jedem Entwicklerrechner installieren zu müssen.