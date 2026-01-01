DbGate mit einem Klick installieren.
Open-Source, plattformübergreifender Datenbankmanager, der MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis und viele weitere SQL- und NoSQL-Engines unterstützt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DbGate erstellen können
DbGate ist ein quelloffener, plattformübergreifender Datenbankmanager, der MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und Amazon Redshift über eine einzige webbasierte Oberfläche verwaltet. Anstatt zwischen anbieterspezifischen Tools zu wechseln, verbinden Sie sich von einem einzigen Arbeitsbereich aus mit jeder Datenbank, führen SQL- oder NoSQL-Abfragen in mehreren Tabs aus, bearbeiten Tabellen direkt und vergleichen Schemata über verschiedene Umgebungen hinweg.
Das Selbst-Hosting von DbGate auf Ihrem eigenen VPS hält Verbindungszeichenfolgen, gespeicherte Abfragen und exportierte Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Telemetrie oder Pro-Platz-Lizenzierung. Die Browser-Oberfläche ist von jedem Gerät aus zugänglich, was sie nützlich macht für Ad-hoc-Dateninspektionen, die tägliche Administration und kollaboratives Debugging, ohne einen Desktop-Client auf jedem Entwicklerrechner installieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von DbGate
SQL und NoSQL zusammen
Verbinden Sie sich mit MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und mehr von einem einzigen Arbeitsbereich aus, ohne zwischen anbieterspezifischen Clients wechseln zu müssen.
Multi-Tab-Abfrage-Editor
Führen Sie SQL- oder MongoDB-Abfragen über mehrere Tabs hinweg aus, mit Autovervollständigung, Syntaxhervorhebung und einem persistenten Verlauf, der Neuverbindungen und Neustarts übersteht.
Visueller Tabelleneditor
Zeilen durchsuchen, filtern, sortieren und direkt mit einem tabellenähnlichen Raster bearbeiten, dann Änderungen über einen generierten SQL-Diff übernehmen, bevor sie in die Datenbank gelangen.
Schemavergleich und -export
Schemas zwischen zwei Datenbanken vergleichen, Migrations-SQL generieren und Tabellen oder Abfragen direkt aus dem Browser in CSV, JSON, SQL-Dumps oder Excel exportieren.
ER-Diagramm-Designer
Visualisieren Sie Beziehungen mit einem interaktiven ER-Diagramm und exportieren Sie dann das Layout als SVG oder PNG für Dokumentations- und Architekturprüfungen.
Warum Sie DbGate auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.