Reitti mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Plattform zur Standortverfolgung und Zeitleiste, die Ihre Bewegungsdaten privat hält, als Alternative zu Google Zeitachse.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Reitti erstellen können
Reitti ist eine selbst gehostete Standortverfolgungs- und Zeitachsenanwendung, die Ihnen eine private Alternative zu Google Timeline bietet. Importieren Sie Ihre bestehende Historie aus Google Maps Zeitachsen-Exporten, GPX-Dateien und GeoJSON, oder speisen Sie Live-Positionen von Telefon-Apps wie OwnTracks und GPSLogger ein, um eine kontinuierliche Aufzeichnung Ihrer Bewegungen zu erstellen.
Reitti erkennt automatisch wichtige Orte und Reisen und visualisiert diese dann auf einer interaktiven Karte mit täglichen Zeitachsen und Bewegungsstatistiken. Da alles auf Ihrem eigenen Server läuft, verlässt Ihre detaillierte Standortverlaufshistorie niemals Ihre Infrastruktur und wird niemals für Werbezwecke ausgewertet. Diese Vorlage bündelt eine PostGIS-Datenbank für Geodatenabfragen, einen Redis-Cache und einen gebündelten Kartendaten-Cache, sodass der gesamte Stack sofort einsatzbereit ist.
Wichtige Funktionen von Reitti
Mehrquellen-Import
Importieren Sie den Verlauf aus Google Maps Zeitachsen-Exporten, GPX-Dateien und GeoJSON, oder streamen Sie Live-Daten von OwnTracks und GPSLogger.
Automatische Standorterkennung
Reitti analysiert Ihre Rohdatenpunkte, um wichtige Orte und besuchte Standorte ohne manuelle Kennzeichnung zu erkennen.
Reise- und Ausflugseinblicke
Bewegungen werden zu Fahrten gruppiert, mit Entfernungen, Dauern und Transportmitteln, sodass Ihre Zeitleiste wie ein Tagebuch aussieht.
Interaktive Karten-Zeitleiste
Durchsuchen Sie jeden Tag auf einer interaktiven Karte mit Routen, Haltestellen und einer chronologischen Zeitleiste Ihrer Aktivitäten.
Selbstgehosteter Datenschutz
Alle Standortdaten bleiben in Ihrer eigenen PostGIS-Datenbank, werden niemals mit Google geteilt oder für Werbung verwendet.
Warum Sie Reitti auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.