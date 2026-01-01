ClickHouse ist ein Open-Source-Spalten-Datenbankverwaltungssystem, das speziell für die Online-Analyseverarbeitung entwickelt wurde – es führt Aggregationsabfragen über Milliarden von Zeilen in Millisekunden aus, ohne vorab berechnete Cubes oder materialisierte Ansichten. Ursprünglich bei Yandex entwickelt und jetzt von ClickHouse Inc. gewartet, treibt es Analyseplattformen, Observability-Backends und Produkt-Event-Pipelines bei Unternehmen von Startups bis hin zu Cloudflare, Uber und eBay an.

Das Selbst-Hosting von ClickHouse auf Ihrem VPS bietet Anwendungs-Backends, Analyse-Dashboards und Observability-Tools eine hochleistungsfähige Abfrageschicht für Protokolldaten, Metriken, Benutzerereignisse und Zeitreihen-Workloads. Die integrierte Play UI bietet eine browserbasierte Abfrageschnittstelle, damit Analysten SQL schreiben können, ohne einen Desktop-Client installieren zu müssen.