ClickHouse als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-spaltenorientierte OLAP-Datenbank, entwickelt für Echtzeitanalysen auf Milliarden von Zeilen mit Abfragelatenz im Millisekundenbereich.
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Was Sie mit ClickHouse erstellen können
ClickHouse ist ein Open-Source-Spalten-Datenbankverwaltungssystem, das speziell für die Online-Analyseverarbeitung entwickelt wurde – es führt Aggregationsabfragen über Milliarden von Zeilen in Millisekunden aus, ohne vorab berechnete Cubes oder materialisierte Ansichten. Ursprünglich bei Yandex entwickelt und jetzt von ClickHouse Inc. gewartet, treibt es Analyseplattformen, Observability-Backends und Produkt-Event-Pipelines bei Unternehmen von Startups bis hin zu Cloudflare, Uber und eBay an.
Das Selbst-Hosting von ClickHouse auf Ihrem VPS bietet Anwendungs-Backends, Analyse-Dashboards und Observability-Tools eine hochleistungsfähige Abfrageschicht für Protokolldaten, Metriken, Benutzerereignisse und Zeitreihen-Workloads. Die integrierte Play UI bietet eine browserbasierte Abfrageschnittstelle, damit Analysten SQL schreiben können, ohne einen Desktop-Client installieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von ClickHouse
Spaltenbasierte Speicherung
Spaltenweise Komprimierung und Festplattenlayout liefern Komprimierungsraten von 10- bis 100-fach und deutlich schnellere Aggregationsabfragen als zeilenorientierte Datenbanken.
MergeTree Engine-Familie
Spezialisierte Tabellen-Engines für Zeitreihen, replizierte Daten, Summen-Aggregierungen und Graph-Workloads optimieren Speicher und Abfragen pro Anwendungsfall.
Integrierte Wiedergabe-UI
Führen Sie Ad-hoc-SQL-Abfragen direkt aus dem Browser unter /play mit Syntaxhervorhebung, Abfrageverlauf und Ergebnisvisualisierung aus.
Materialisierte Ansichten
Inkrementell gepflegte, voraggregierte Tabellen ermöglichen es Ihnen, Dashboard-Abfragen für Milliarden von Zeilen mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auszuführen.
Verteilt und repliziert
Native Unterstützung für Sharding über Knoten hinweg und Replikation von Tabellen für hohe Verfügbarkeit ohne externe Koordinationsdienste.
Warum Sie ClickHouse auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.