Chibisafe ist ein selbst gehosteter Dateitresor, der in TypeScript geschrieben ist und das Teilen von Dateien mühelos macht. Laden Sie alles hoch – Fotos, Videos, Dokumente, Code-Snippets – und erhalten Sie einen sofort teilbaren Link. Gechunkte Uploads stellen sicher, dass große Dateien auch bei langsameren Verbindungen zuverlässig übertragen werden, während eine übersichtliche Masonry-Galerie es Ihnen ermöglicht, Ihre Medien visuell zu durchsuchen.

Im Gegensatz zu gehosteten Dateifreigabediensten gibt Ihnen das Selbst-Hosten von Chibisafe die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrichtlinien und Benutzerverwaltung. Betreiben Sie es im öffentlichen Modus für offene Uploads, im Benutzerkontenmodus für registrierte Benutzer oder im Nur-Einladungs-Modus für private Teams – alles konfigurierbar über das integrierte Admin-Dashboard, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.