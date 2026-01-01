Chibisafe mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Blitzschneller Open-Source-Dateitresor zum Hochladen, Teilen und Verwalten von Dateien, Fotos und Dokumenten mit teilbaren Links.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Chibisafe erstellen können
Chibisafe ist ein selbst gehosteter Dateitresor, der in TypeScript geschrieben ist und das Teilen von Dateien mühelos macht. Laden Sie alles hoch – Fotos, Videos, Dokumente, Code-Snippets – und erhalten Sie einen sofort teilbaren Link. Gechunkte Uploads stellen sicher, dass große Dateien auch bei langsameren Verbindungen zuverlässig übertragen werden, während eine übersichtliche Masonry-Galerie es Ihnen ermöglicht, Ihre Medien visuell zu durchsuchen.
Im Gegensatz zu gehosteten Dateifreigabediensten gibt Ihnen das Selbst-Hosten von Chibisafe die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrichtlinien und Benutzerverwaltung. Betreiben Sie es im öffentlichen Modus für offene Uploads, im Benutzerkontenmodus für registrierte Benutzer oder im Nur-Einladungs-Modus für private Teams – alles konfigurierbar über das integrierte Admin-Dashboard, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Chibisafe
Gechunkte Datei-Uploads
Teilt große Dateien automatisch in Blöcke auf, um selbst bei instabilen Verbindungen zuverlässige Übertragungen zu gewährleisten, und das ohne eine praktische Obergrenze für die Dateigröße.
Alben und Galerien
Organisieren Sie Uploads in Alben mit teilbaren Galerie-Links, um Fotosammlungen oder Dokumentenpakete über eine einzige URL zu verteilen.
Integrierter URL-Verkürzer
Kürzen Sie beliebige externe URLs neben dem Dateihosting und fassen Sie alle Ihre Freigabeanforderungen in einem einzigen selbst gehosteten Dienst zusammen.
ShareX und iOS-Support
Native ShareX-Konfiguration und eine iOS-Verknüpfung ermöglichen das Hochladen von Screenshots und Dateien vom Desktop oder Mobilgerät in Sekunden.
Flexible Zugriffskontrolle
Wechseln Sie zwischen öffentlichem, Benutzerkonten oder dem Nur-Einladung-Modus, um präzise zu steuern, wer auf Ihre Instanz hochladen kann.
Warum Sie Chibisafe auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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