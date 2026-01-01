Canarytokens ist ein Open-Source-Honeypot-System, das Ihnen ermöglicht, unsichtbare Stolperdrähte in Ihrer gesamten Infrastruktur zu erstellen. Generieren Sie Tracking-Tokens in Form von URLs, DNS-Namen, Dokumenten, E-Mail-Adressen, WireGuard-Konfigurationen und mehr – und betten Sie diese dann in sensible Dateien, Systeme oder Netzwerkkonfigurationen ein. In dem Moment, in dem ein Angreifer oder unbefugter Benutzer mit einem Token interagiert, erhalten Sie eine sofortige Benachrichtigung mit Details zum Zugriff.

Im Gegensatz zur traditionellen Intrusion Detection benötigt Canarytokens keine Agenten, keine Log-Überwachung und keine komplexe Einrichtung. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Benachrichtigungsdaten und ermöglicht es Ihnen, unbegrenzt Tokens ohne Abonnementbeschränkungen zu generieren.