Open WebUI ist eine umfassende, selbst gehostete Weboberfläche für große Sprachmodelle, die mit Ollama, OpenAI und jeder OpenAI-kompatiblen API funktioniert. Mit über 140.000 GitHub-Sternen hat es sich zur führenden Open-Source-Alternative zu Cloud-KI-Chat-Diensten entwickelt und bietet ein modernes ChatGPT-ähnliches Erlebnis mit der Privatsphäre und Kontrolle des Selbst-Hostings.

Die integrierte Retrieval Augmented Generation ermöglicht es Ihnen, Wissensdatenbanken aus Ihren eigenen Dokumenten zu erstellen, sodass die KI Fragen mit Kontext aus Ihren Daten beantworten kann. Sprachanrufe, Bildgenerierung, Web-Suchintegration und Python-Funktionsaufrufe runden einen Funktionsumfang ab, der sowohl einzelne Forscher, Entwicklungsteams als auch datenschutzbewusste Unternehmen abdeckt.