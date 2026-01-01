BugSink mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur Überwachung von Anwendungsfehlern mit vollständiger Kontrolle über sensible Debugging-Daten.
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Was Sie mit BugSink erstellen können
BugSink ist eine selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform, die Anwendungsfehler über Ihre Dienste hinweg in Echtzeit erfasst, gruppiert und sichtbar macht. Entwickelt mit Django und Python, bietet es die Stack-Traces, den Fehlerkontext und die Deduplizierung, die Entwicklungsteams benötigen, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben – ohne sensible Debugging-Informationen an einen Drittanbieterdienst zu senden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Fehlervolumen, beseitigt Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz für regulierte Branchen und ermöglicht Ihnen die direkte Integration der Fehlerverfolgung in Ihre bestehende Infrastruktur. Diese Bereitstellung koppelt BugSink mit MySQL für eine dauerhafte Fehlerspeicherung und erstellt beim ersten Start automatisch einen Administratorbenutzer.
Wichtige Funktionen von BugSink
Automatische Fehlergruppierung
Bereinigt Duplikate und gruppiert ähnliche Ausnahmen, sodass Ihr Team ein einziges, handlungsrelevantes Problem sieht, anstatt Tausender identischer Warnmeldungen, die das Dashboard überfluten.
Detaillierte Stack-Traces
Erfasst vollständige Stack-Traces mit Quellkontext und Variablenzustand zum Zeitpunkt jedes Fehlers und gibt Entwicklern alles, was sie zur Reproduktion und Behebung von Fehlern benötigen.
Mehrsprachige SDK-Unterstützung
Integriert sich mit gängigen SDKs über mehrere Programmiersprachen und Frameworks hinweg, sodass Sie Fehler von all Ihren Diensten an einem Ort bündeln können.
Echtzeit-Benachrichtigungen
Alarme werden ausgelöst, sobald neue Fehlertypen erkannt werden, sodass Teams reagieren können, bevor sich Probleme häufen und mehr Benutzer betroffen sind.
Vollständige Datenhoheit
Alle Fehlerdaten, Stack-Traces und der Benutzerkontext bleiben auf Ihrem VPS, erfüllen so die Compliance-Anforderungen und verhindern, dass sensible Informationen Ihre Infrastruktur verlassen.
Warum Sie BugSink auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.