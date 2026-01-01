BugSink ist eine selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform, die Anwendungsfehler über Ihre Dienste hinweg in Echtzeit erfasst, gruppiert und sichtbar macht. Entwickelt mit Django und Python, bietet es die Stack-Traces, den Fehlerkontext und die Deduplizierung, die Entwicklungsteams benötigen, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben – ohne sensible Debugging-Informationen an einen Drittanbieterdienst zu senden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Preisgestaltung pro Fehlervolumen, beseitigt Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz für regulierte Branchen und ermöglicht Ihnen die direkte Integration der Fehlerverfolgung in Ihre bestehende Infrastruktur. Diese Bereitstellung koppelt BugSink mit MySQL für eine dauerhafte Fehlerspeicherung und erstellt beim ersten Start automatisch einen Administratorbenutzer.