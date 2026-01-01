Corteza ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Teams ermöglicht, maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen, CRM-Pipelines und Prozessautomatisierungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu erstellen. Ihr Drag-and-Drop-App-Builder, die flexible Datensatzverwaltung und die integrierte Workflow-Engine ermöglichen es Unternehmen, jeden Geschäftsprozess – von der Lead-Verfolgung bis zu Compliance-Workflows – zu modellieren und bereitzustellen, ohne einen einzigen Backend-Dienst von Grund auf neu schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Corteza auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten. Die Plattform unterstützt LDAP, SAML und OAuth2 für die Unternehmensauthentifizierung, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine REST/gRPC-API-Oberfläche, die sich in bestehende Tools integrieren lässt. PostgreSQL bietet zuverlässigen, skalierbaren Speicher für alle Datensätze und Automatisierungsprotokolle.