Corteza als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen von maßgeschneiderten Geschäftsanwendungen, CRM-Systemen und automatisierten Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Corteza erstellen können
Corteza ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Teams ermöglicht, maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen, CRM-Pipelines und Prozessautomatisierungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu erstellen. Ihr Drag-and-Drop-App-Builder, die flexible Datensatzverwaltung und die integrierte Workflow-Engine ermöglichen es Unternehmen, jeden Geschäftsprozess – von der Lead-Verfolgung bis zu Compliance-Workflows – zu modellieren und bereitzustellen, ohne einen einzigen Backend-Dienst von Grund auf neu schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Corteza auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten. Die Plattform unterstützt LDAP, SAML und OAuth2 für die Unternehmensauthentifizierung, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine REST/gRPC-API-Oberfläche, die sich in bestehende Tools integrieren lässt. PostgreSQL bietet zuverlässigen, skalierbaren Speicher für alle Datensätze und Automatisierungsprotokolle.
Wichtige Funktionen von Corteza
Visueller App-Builder
Entwerfen Sie Datenmodelle, Formulare und Datensatzansichten über eine browserbasierte Drag-and-Drop-Oberfläche, ohne Backend-Code zu schreiben.
Integriertes CRM
Corteza liefert ein sofort einsatzbereites CRM-Modul zur Verwaltung von Kontakten, Leads, Konten und Vertriebspipelines.
Workflow-Automatisierung
Erstellen Sie mehrstufige automatisierte Workflows, die durch Datensatzänderungen, Zeitpläne oder externe Webhooks ausgelöst werden, um manuelle Aufgaben zu eliminieren.
Unternehmensauthentifizierung
Integriert sich mit LDAP-, SAML- und OAuth2-Anbietern, damit Teams sich mit bestehenden Unternehmensidentitätssystemen anmelden können.
Feingranulare Zugriffssteuerung
Definieren Sie Berechtigungen pro Ressource und pro Operation für jede Rolle, damit sensible Daten und Administratoraktionen ordnungsgemäß eingeschränkt bleiben.
Integrations-Gateway
Benutzerdefinierte API-Endpunkte bereitstellen und sich über das integrierte Integrations-Gateway mit externen Diensten verbinden, ohne Middleware von Drittanbietern.
Warum Sie Corteza auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.