Razzia mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Echtzeit-Quizplattform zur Durchführung von Multiplayer-Quiz-Events von Ihrem eigenen VPS.
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Was Sie mit Razzia erstellen können
Razzia ist eine quelloffene, selbst gehostete Echtzeit-Quizplattform, die für Live-Events, Teambesprechungen und Unterrichtseinheiten entwickelt wurde. Ein Moderator erstellt einen Spielraum über das passwortgeschützte Manager-Dashboard, teilt den Raumcode mit den Teilnehmern und steuert das Tempo des Quiz – alles läuft in jedem modernen Browser, ohne dass die Teilnehmer eine App herunterladen müssen.
Das Selbst-Hosting von Razzia auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Quizinhalte und Teilnehmerdaten privat, ohne spielbezogene Gebühren oder Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Die leichte Single-Container-Bereitstellung macht es praktisch für Ad-hoc-Veranstaltungen und regelmäßig wiederkehrende Teamaktivitäten.
Wichtige Funktionen von Razzia
Echtzeit-Multiplayer
WebSocket-gestütztes Live-Gameplay liefert Fragen und Ergebnisse gleichzeitig an alle Teilnehmer, ohne spürbare Verzögerung, selbst über verschiedene Netzwerke hinweg.
Keine App erforderlich
Teilnehmer treten sofort über jeden modernen Browser mit einem Raumcode bei — kein Konto, keine Installation und keine Anmeldehindernisse, bevor das Quiz beginnt.
Manager-Dashboard
Die passwortgeschützte /Manager-Oberfläche gibt dem Host die volle Kontrolle über den Spielablauf — Runden in ihrem eigenen Tempo starten, vorantreiben und beenden.
Benutzerdefinierter Quiz-Inhalt
Definieren Sie Quizze als JSON-Dateien, die auf Ihrem Server gespeichert sind, und erhalten Sie so die vollständige Hoheit über Fragen, Antworten und die Bewertung, ohne Anbieterbindung.
Gleichzeitige Räume
Betreiben Sie mehrere unabhängige Spielräume von einer einzigen Instanz aus, sodass eine Bereitstellung mehrere Teams oder Sitzungen gleichzeitig bedienen kann.
Warum Sie Razzia auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.