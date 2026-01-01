Dozzle als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige Web-Benutzeroberfläche zur Echtzeit-Anzeige von Docker-Container-Logs mit sofortiger Container-Erkennung und ohne Konfiguration.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dozzle erstellen können
Dozzle ist eine Web-Oberfläche ohne Konfiguration zur Echtzeit-Überwachung von Docker-Container-Logs. Es erkennt automatisch jeden Container auf dem Host und streamt dessen Ausgabe direkt an eine saubere, reaktionsschnelle Browser-Benutzeroberfläche – keine Log-Agenten, kein externer Speicher, keine Einrichtung außer dem Mounten des Docker-Sockets.
Entwickler nutzen es, um während des Debuggings mehrere Dienste gleichzeitig zu überwachen, während Operatoren sich darauf verlassen, um Vorfälle schnell zu sichten. Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen erleichtern es, genau die benötigten Log-Zeilen zu isolieren, ohne den Browser verlassen zu müssen. Mit minimalem Ressourcenverbrauch und ohne Datenbankabhängigkeiten läuft Dozzle problemlos neben Produktions-Workloads auf jedem VPS.
Wichtige Funktionen von Dozzle
Echtzeit-Log-Streaming
Streamt die Live-Container-Ausgabe direkt in den Browser mit Auto-Scroll, sodass Sie neue Protokollzeilen sehen, sobald sie geschrieben werden.
Sofortige Container-Erkennung
Erkennt automatisch alle laufenden Container auf dem Host – keine manuelle Konfiguration erforderlich, um Protokolle anzuzeigen.
Suche und Filterung
Durchsuchen Sie Protokollinhalte nach Stichwort oder filtern Sie nach Containernamen und Zeitbereich, um Fehler und relevante Ereignisse schnell zu isolieren.
Multi-Container-Ansicht
Überwachen Sie mehrere Dienste nebeneinander in einem einzigen Browserfenster, um den Kontextwechsel während Debugging-Sitzungen zu reduzieren.
Keine externen Abhängigkeiten
Benötigt nur den Docker-Socket — keine Datenbank, keinen Log-Shipper und keine Agentenprozesse, die zusätzliche Ressourcen verbrauchen.
Warum Sie Dozzle auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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