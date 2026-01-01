Dialoqbase mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Chatbot-Builder mit einer privaten Wissensdatenbank und steckbaren Sprach- und Einbettungsmodell-Anbietern.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Dialoqbase
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dialoqbase erstellen können
Dialoqbase ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter Chatbots, die auf Ihrer eigenen Wissensdatenbank basieren. Dokumente, Websites, PDFs, GitHub-Repositories, Audio- und Video-Transkripte können mit PostgreSQL und pgvector aufgenommen und indiziert und dann über jedes unterstützte Sprachmodell – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama oder eine selbst gehostete lokale KI-Instanz – abgefragt werden. Der Wechsel des Anbieters erfordert keine Neuindizierung Ihrer Quellen.
Das Selbst-Hosting von Dialoqbase auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Dokumente, den Konversationsverlauf und API-Schlüssel von Anbietern unter Ihrer Kontrolle, ohne Nachrichten-Gebühren oder eine Abhängigkeit von Drittanbieter-SaaS. Integrierte Kanalintegrationen ermöglichen es Ihnen, denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder einem einbettbaren Web-Widget zu veröffentlichen.
Wichtige Funktionen von Dialoqbase
Private Wissensdatenbank
Erfassen Sie PDFs, Websites, Sitemaps, Word-Dokumente, GitHub-Repositories, Klartext sowie Audio- oder Video-Transkripte, um jeden Bot mit Ihren eigenen Daten zu fundieren.
Multi-Anbieter-LLMs
Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama und lokaler KI, ohne Ihre Quellen neu zu indizieren oder Prompts neu zu schreiben.
Postgres Vektorsuche
Vektor-Embeddings leben in PostgreSQL mit pgvector, sodass eine einzige Datenbank Metadaten, Konversationsverlauf und Ähnlichkeitssuche antreibt.
Kanalintegrationen
Veröffentlichen Sie denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder einem einbettbaren Web-Widget aus einer einzigen Konfiguration.
Einbettbares Web-Widget
Fügen Sie ein kurzes Skript-Tag in eine beliebige Website ein, um Ihren Bot als schwebendes Chat-Widget bereitzustellen, ohne Front-End-Code schreiben zu müssen.
REST API-Zugriff
Eine REST-API ermöglicht es Ihnen, Konversationen auszulösen, auf neuen Quellen neu zu trainieren und Antworten in benutzerdefinierte Anwendungen und Automatisierungen einzuspeisen.
Warum Sie Dialoqbase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.