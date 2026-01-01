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Drag-and-Drop-Layout-Designer für Server-Racks zur Planung von Rechenzentrums-, Homelab- und AV-Geräteinstallationen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Rackula erstellen können

Rackula ist ein quelloffener visueller Rack-Designer, der Systemadministratoren, Homelab-Betreibern und AV-Technikern hilft, Server-Rack-Layouts über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zu planen. Es unterstützt Standard-Rack-Größen von 1U–48U, wird mit einer Bibliothek von Bildern realer Geräte geliefert, die von NetBox synchronisiert werden, und ermöglicht den Export fertiger Diagramme als PNG, PDF oder SVG zur Dokumentation.

Das Selbst-Hosting von Rackula auf einem VPS hält jedes Rack-Diagramm, jedes benutzerdefinierte Gerät und jedes Team-Layout unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einem SaaS eines Anbieters. Die persistente Bereitstellung teilt Layouts über Browser und Geräte hinweg über eine Backend-API, unterstützt das Teilen von URLs und QR-Codes für schnelle Übergaben an Remote-Techniker und schützt verändernde Operationen hinter einer integrierten Authentifizierung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Rackula

Drag-and-Drop-Designer

Planen Sie Rack-Layouts visuell, indem Sie Geräte in 1U–48U-Steckplätze ziehen, ohne Diagramme in Tabellenkalkulationen oder generischen Zeichenwerkzeugen zu erstellen.

Bilder von echten Geräten

Erstellen Sie Diagramme mit präzisen Vorder- und Rückseitenfotos echter Hardware aus der NetBox-Gerätetypbibliothek.

Multiformat-Export

Exportieren Sie fertige Racks als PNG-, PDF- oder SVG-Dateien für Change-Management-Tickets, Runbooks und kundenorientierte Dokumentation.

URL- und QR-Freigabe

Teilen Sie ein Rack-Layout mit Technikern vor Ort über einen einzigen Link oder einen scannbaren QR-Code, anstatt Screenshots per E-Mail zu versenden.

Persistentes Backend

Synchronisieren Sie Layouts über Browser und Geräte hinweg über eine Backend-API mit On-Disk-Speicher, der Container-Neustarts übersteht.

Integrierte Authentifizierung

Schützen Sie den Lese- und Schreibzugriff mit Benutzername und Passwort-Anmeldung sowie einem API-Schreibtoken, das mutierende Routen schützt.

Warum Sie Rackula auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Selbstgehosteter dynamischer DNS-Updater für über 40 Anbieter, läuft als Headless-Agent

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