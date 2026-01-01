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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MantisBT erstellen können

MantisBT (Mantis Bug Tracker) ist ein langjähriger Open-Source-Issue-Tracker, der in PHP geschrieben ist und von Softwareteams verwendet wird, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und die Arbeit über mehrere Projekte hinweg zu koordinieren. Er basiert auf anpassbaren Workflows, detaillierten projektbezogenen Berechtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen und konzentriert sich auf die Disziplin des Issue-Managements, ohne den Ballast vollständiger Projektmanagement-Suiten.

Das Selbst-Hosting von MantisBT hält gemeldete Fehler, Anhänge und interne Diskussionen auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – unerlässlich für Organisationen, deren Fehlerberichte Reproduktionsschritte, Kundendaten oder proprietären Code enthalten. Diese Bereitstellung wird mit MariaDB für eine dauerhafte Problemhistorie geliefert und eliminiert die Pro-Benutzer-Lizenzkosten, die von vielen kommerziellen Issue-Trackern erhoben werden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MantisBT

Anpassbare Workflows

Definieren Sie Statusübergänge, Lösungszustände und Zugriffsregeln pro Projekt, damit der Tracker widerspiegelt, wie jedes Team die Arbeit tatsächlich vom Bericht bis zur Lösung bewegt.

Granulare Berechtigungen

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Projekt-, Kategorie- und Feldebene sorgt dafür, dass sensible Themen nur für die Personen sichtbar sind, die sie sehen müssen.

E-Mail-Benachrichtigungen

Konfigurierbare E-Mail-Regeln benachrichtigen Reporter, Bearbeiter und Beobachter, wenn sich der Status von Vorgängen ändert, um sicherzustellen, dass kein Fehler oder Funktionswunsch übersehen wird.

Benutzerdefinierte Felder und Filter

Fügen Sie beliebige benutzerdefinierte Felder zu Vorgängen hinzu und speichern Sie komplexe Filter als benannte Ansichten, um Tausende von Berichten zu sichten, ohne den Kontext zu verlieren.

Plugin-Architektur

Ein umfangreiches Plugin-Ökosystem erweitert MantisBT um Quellcodeverwaltungs-Integration, zusätzliche Authentifizierungsmethoden und Berichts-Add-ons.

REST und SOAP APIs

Sowohl REST- als auch SOAP-Schnittstellen ermöglichen es Ihnen, die Ticketerstellung zu skripten, die Triage zu automatisieren und den Tracker in CI-Pipelines oder externe Tools zu integrieren.

Warum Sie MantisBT auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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