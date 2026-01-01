MantisBT (Mantis Bug Tracker) ist ein langjähriger Open-Source-Issue-Tracker, der in PHP geschrieben ist und von Softwareteams verwendet wird, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und die Arbeit über mehrere Projekte hinweg zu koordinieren. Er basiert auf anpassbaren Workflows, detaillierten projektbezogenen Berechtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen und konzentriert sich auf die Disziplin des Issue-Managements, ohne den Ballast vollständiger Projektmanagement-Suiten.

Das Selbst-Hosting von MantisBT hält gemeldete Fehler, Anhänge und interne Diskussionen auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – unerlässlich für Organisationen, deren Fehlerberichte Reproduktionsschritte, Kundendaten oder proprietären Code enthalten. Diese Bereitstellung wird mit MariaDB für eine dauerhafte Problemhistorie geliefert und eliminiert die Pro-Benutzer-Lizenzkosten, die von vielen kommerziellen Issue-Trackern erhoben werden.