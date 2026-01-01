Browserless mit einem Klick installieren.
Headless Chrome als Dienst mit einer REST- und WebSocket-API für Web Scraping, PDF-Generierung und automatisiertes Testen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Browserless erstellen können
Browserless verwandelt headless Chrome in einen netzwerkzugänglichen Dienst, wodurch die Komplexität der Verwaltung von Browserprozessen, Speicherlecks und Abhängigkeitskonflikten innerhalb Ihrer eigenen Anwendungen entfällt. Entwickler verbinden sich über eine REST-API oder WebSocket mit Puppeteer, Playwright oder Selenium – Browserless übernimmt automatisch den Sitzungslebenszyklus, die Ressourcenbereinigung und die gleichzeitige Ausführung.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Browserkonfiguration, User Agents und Proxy-Einstellungen, während die pro-Anfrage-Gebühren von Cloud-Browser-Automatisierungsdiensten entfallen. Sensible Scraping-Logik und extrahierte Daten bleiben innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, und Sie können die Parallelitätsgrenzen an die verfügbaren Ressourcen anpassen.
Wichtige Funktionen von Browserless
REST- und WebSocket-API
Steuern Sie Chrome programmatisch über HTTP oder WebSocket, kompatibel mit Puppeteer, Playwright und Selenium, ohne Ihren bestehenden Code zu ändern.
PDF- und Screenshot-Generierung
Rendern Sie jede URL oder HTML in ein pixelgenaues PDF oder einen Screenshot mit flexiblen Optionen für Viewport, Papiergröße und Element-Targeting.
Gleichzeitige Sitzungsverwaltung
Browserless verwaltet Warteschlangen und steuert mehrere parallele Browsersitzungen, bereinigt Ressourcen automatisch, damit Ihrem Host nie der Speicher ausgeht.
Token-basierte Authentifizierung
Ein vorgenerierter API-Token schränkt den Zugriff auf Ihren Browserdienst ein und verhindert die unbefugte Nutzung Ihrer Rechenressourcen.
JavaScript-gerendertes Scraping
Führt vollständiges clientseitiges JavaScript auf Zielseiten aus, wodurch es möglich wird, Daten aus SPAs und dynamisch geladenen Inhalten zu extrahieren, die statische Scraper nicht erreichen können.
Warum Sie Browserless auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.